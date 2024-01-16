В Україні не війна? Відоме світове видання приголомшило користувачів мережі

Українці розділились на два табори

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже майже два роки, а відоме іноземне видання уникає використання слова "війна" у списку рубрик. Йдеться про Reuters, на сайті якого вторгнення в нашу державу називають "кризою".

Такого висновку можна дійти, переглянувши сторінку видання. Ще одна цікава деталь не сховалась від ока.

У той час, як в Україні "криза", між Ізраїлем та ХАМАСом триває "війна". Тут видання не уникало достеменної термінології.

Скриншот з сайту

Якщо відкрити рубрику "Українська криза", то випадає її опис.

"Вторгнення Росії в Україну розпочало найкривавішу війну на європейській землі за понад 70 років. Слідкуйте за цією сторінкою, щоб ознайомитися з репортажами з місця, політичними суперечками по обидва боки лінії фронту та економічними наслідками для регіону та світу", — пише Reuters.

Реакція користувачів мережі

Водночас користувачі мережі розділились на два табори: одні знайшли цьому логічне пояснення, а інші — шоковані таким вчинком видання.

Пояснили українці таку різницю у використанні термінів тим, що Ізраїль офіційно оголосив війну ХАМАСу, а Україні офіційно не оголошували війни, чого не зробила і наша держава у відповідь на напад РФ.

Раніше "Телеграф" писав, що в інформаційному просторі протягом минулого року раз по раз з'являлися панічні повідомлення про можливий напад Росії, при чому лунали вони від різних країн НАТО.