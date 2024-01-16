Війна — день 692: окупанти збільшують кількість атак на сході та на півдні

Оперативно про головне за добу

Окупанти продовжують посилювати тиск по всій лінії фронту, а збільшення кількості атак зафіксовано навіть на тих ділянках, які раніше вважалися не "гарячими". Це стосується як східної ділянки лінії зіткнення, так і південної. Водночас у розвідці кажуть, що основними завданнями росіян залишаються повне захоплення Донецької та Луганської областей, утримання окупованих територій та знищення української ППО.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 16 січня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Окупанти посилили тиск на Кринки (Херсонська область). За словами спікера Сил півдня Наталії Гуменюк, там уже не залишилося жодної цілої будівлі

Що було в Україні 13 січня — читайте за посиланням: Війна — день 689: Україна уклала історичну угоду, а Росія атакувала Київ дронами

Інформацію за 14 січня дивіться за посиланням: Війна — день 690: росіяни намагаються виснажити ЗСУ, роблячи десятки штурмів на всіх напрямках

Про те, що відбувалося 15 січня, читайте у матеріалі: Війна — день 691: ЗСУ успішно збили два російські літаки у Приазов’ї