Ситуація на фронті загострилась: росіяни значно активізувались на одному з напрямків (карта)

Українські військові відбили всі атаки ворога

Протягом минулої доби на лінії фронту зросла кількість боїв. Якщо у суботу, 13 січня, їх було 61, то вже у неділю, 14 січня, відбулося 94 бойових зіткнення.

Найактивніше ворог атакував на Мар’їнському, Лиманському та Авдіївському напрямках. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ в понеділок, 15 січня.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 3 атаки противника в районах Синьківки та Петропавлівки Харківської області. На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито 14 атак ворога біля Макіївки, Білогорівки Луганської області та Верхньокам’янського Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 5 атак окупантів поблизу Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 11 атак ворога в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 14 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші оборонці продовжують стримувати ворога неподалік Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 16 атак.

На Запорізькому напрямку українські захисники відбили 10 атак ворога біля Червоного, західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, окупанти не полишають спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 7 безуспішних штурмових дій на позиції українських захисників.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, наскільки критичною є ситуація на Авдіївському напрямку і чи дійсно окупація Авдіївки може змінити хід бойових дій на Східному напрямку.