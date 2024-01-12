Дефіцит бійців на фронті, "солдати НАТО в Україні" та можливість наступу: головне з нового інтерв'ю Буданова

Росію недооцінили?

Голова української військової розвідки Кирило Буданов дав розлоге інтервʼю газеті Le Monde, у якому розповів не тільки про ситуацію на фронті, а також про помилки, які були допущені.

Головні заяви з розмови очільника ГУР з журналістами зібрав "Телеграф". Зауважимо, що Буданов вкотре підкреслив те, що РФ активно пропагує, що веде війну "проти НАТО".

Чи можливий наступ

Перешкодою для активного наступу як української сторони, так і окупантів, є активне використання дронів на полі бою. Заважають українським силам також мінні поля, щільність яких більша, ніж була під час Другої світової війни.

Вирішити це можна технічними засобами боротьби. Для безпілотників — це електронні засоби протидії, а для мінних полів потрібне спеціалізоване обладнання.

Зброя та дефіцит кадрів у ЗСУ

Також суттєву перевагу для наступу на полі бою надає зброя.

"Потрібно (українським військам — ред.) більше снарядів і артилерійських систем", — сказав Буданов.

Голова ГУР додав, що йдеться не лише про сучасні технології, а й про старі, які вже не використовуються.

"Питання кількості — важливе", — наголосив він.

При цьому дефіцит бійців у ЗСУ Буданов назвав "значним, але не тривожним".

Росіяни воюють проти НАТО

Війна, яку зараз веде РФ, направлена й на НАТО, про що активно говорить кремлівська пропаганда.

"Російські полонені говорять нам, що йдуть воювати проти НАТО", — зауважив Буданов журналістам.

За словами глави розвідки, у російських секретних доповідях та звітах фігурують "удари по базах НАТО" і уточнюється, що там було "50 поляків", "30 французів" тощо.

"Вони знають, що це неправда, але передають цю інформацію", — зауважив Буданов. "Тим, хто за кордоном вважає, що "втомився" від України, доведеться піклуватись про московитів, коли вони прийдуть займати їхні власні території".

Чорне море та Крим

За словами Буданова, Україна контролює північну частину Чорного моря та газодобувні платформи. Ба більше, морські експортні коридори, які мають важливе значення для економіки України, знову функціонують навіть попри ризики.

Голова ГУР додав, що Сили оборони регулярно атакують Чорноморський флот та порти росіян, а тому їм довелося переводити кораблі до інших портів.

За словами Буданова, Москва намагається створити військово-морську базу в Очамчирі (окупована Росією грузинська Абхазія).

Висадки українських військових у Криму очільник розвідки прокоментував так: "Дехто вважав їх неможливими. Це дає надію — особливо українцям на півострові, які уже 10 років живуть під російською окупацією, і багато хто з них уже почав опускати руки".

РФ виявилась сильнішою

Сьогодні, попри потужні санкції, Росія "аж ніяк не голодує". Помилкою було вважати, що економіка РФ слабка, а армія — сильна, адже виявилось навпаки. Буданов прогнозує, що "з такими темпами вона (РФ — ред.) може протриматись доволі довго".

"Нинішніх західних санкцій недостатньо. Вони повинні були б зачепити основні сектори економіки РФ: енергетику, металургію і фінансову систему загалом", — зауважив очільник ГУР.

Але Росія все одно активно нарощує виробництво зброї.

"Якщо порівнювати з попередніми роками, то з кінця літа 2023 року спостерігаємо збільшення кількості вироблених Росією боєприпасів. Ідеться не про куплені за кордоном снаряди, а саме про вироблені їхньою промисловістю. Водночас відзначаємо зниження їхньої якості", — розповів Буданов.

Причина масштабних ракетних ударів

Масштабні обстріли України наприкінці 2023-го і на початку 2024 року мають "вельми банальну" причину.

"Їм хотілося якомога швидше оголосити минулий рік переможним і перейти до наступного", — пояснив начальник ГУР і додав, що попри заяви росіян "реальних військових успіхів не було".

Проте в російських ракет є кілька недоліків, зокрема, вони часто промахуються, додав голова ГУР.

"Ми негайно відправили їм нашу відповідь. Метою були їхні військові об'єкти", — підсумував Буданов.

Раніше "Телеграф" писав, що українські спецслужби наступного року посилять розвідувальні операції та продовжать здійснювати диверсійні удари як по об’єктах загарбників у тимчасово окупованих регіонах України, так і на території РФ.