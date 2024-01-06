"Він знає, до кого звертатися": Буданов прокоментував "обмінну пропозицію" Кадирова

Буданов вважає пропозицію, зроблену через медіа, дуже дивною

Публічне звернення гауляйтера Чечні Рамзана Кадирова з пропозицією обміняти українських військовополонених на зняття санкцій з кадирівських коней та інших членів його родини звучить дивно. Якщо він справді налаштований на обмін, він знає, до кого йому звертатися.

Про це сказав керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в ефірі Національного телемарафону. Буданов припустив, що заява Кадирова – це такий елемент самопіару.

"Я взагалі досить дивно сприймаю заяви, які з’являються через медіа. Якщо людина хоче щось вирішити – вона знає як і на кого треба вийти. Якщо не знає, йому підкажуть. Але, повірте мені, він знає. А пропонувати через медіа: "Зніміть санкції з моєї родини та віддайте мені моїх коней", які, до речі, перебувають в іншій державі – це трошки дивно, як на мене", – сказав голова української військової розвідки.

Як раніше писав "Телеграф", глава Чечні та помічник Кремля у його воєнних злочинах Рамзан Кадиров заявив про готовність обміняти українських полонених. Натомість він бажає, щоб Сполучені Штати Америки (США) зняли санкції з його коней та інших родичів.

Цікаво, що пропозиції Кадиров передав через пропагандиста, псевдоексперта та тричі засудженого педофіла, великого друга Росії Скотта Ріттера.