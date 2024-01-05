"Виходить, не заслужив?" Захиснику Маріуполя, який провів 10 місяців у полоні, не видають УБД

Вже цілий рік прикордонник ДПСУ не може отримати документ про участь у бойових діях

Прикордонник Державної прикордонної служби України (ДПСУ), захисник Маріуполя та "Азовсталі" Ілля із позивним "Смурф" заявив, що вже рік як не може отримати посвідчення учасника бойових дій (УБД). Він зазначив, що провів 10 місяців у полоні ворога, здавшись за наказом головнокомандувача.

Але досі він не може отримати посвідчення УБД, бо в нього вимагають документа, який він не може надати. Про це "Смурф" написав в Інстаграмі.

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Отримання посвідчення УБД можливе під час подання довідки про участь у бойових діях. За правилами, її видає командир згідно з записами у бойовому журналі. Але у випадку "Смурфа" це неможливо. Його командир досі перебуває у полоні, а отже, не може видати цю довідку. А без неї 20-річному захиснику не хочуть посвідчувати УБД.

"Довідка про перебування в полоні не вважається документом, що підтверджує участь у бойових діях. Провели службове розслідування з моїх поранень (де, коли, за яких обставин отримав), отримав акти поранень — і мені кажуть, що ці документи теж не вважаються підтвердженням участі в бойових діях. Виникає одне питання. Виходить, що не заслужив?", — пише "Смурф".

"Смурф" попросив підтримки підписників

Захисник Маріуполя стверджує, що заслуговує на можливість користуватись пільгами, які надаються всім учасникам бойових дій. Зокрема це безплатний проїзд, відпочинок та спеціальні пропозиції від бізнесу.

"Смурф" стверджує, що таких ситуацій багато, просто всі мовчать. Він попросив розголосу цього інциденту.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні поновився порядок видачі посвідчення УБД.