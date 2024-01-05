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"Получается, не заслужил?" Защитнику Мариуполя, который провел 10 месяцев в плену, не выдают УБД

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Анастасия Рыбенко Анастасия Рыбенко
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Защитник Украины не может воспользоваться льготами
Защитник Украины не может воспользоваться льготами. Фото Колаж "Телеграфа"

Уже целый год пограничник ГПСУ не может получить документ об участии в боевых действиях

Пограничник Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ), защитник Мариуполя и "Азовстали" Илья с позывным "Смурф" заявил, что уже год как не может получить удостоверение участника боевых действий (УБД). Он отметил, что провел 10 месяцев в плену врага, сдавшись по приказу главнокомандующего.

Но до сих пор он не может получить удостоверение УБД, потому что у него требуют документ, который он не может предоставить. Об этом "Смурф" написал в Инстаграме.

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Получение удостоверения УБД возможно при подаче справки об участии в боевых действиях. По правилам, ее выдает командир согласно записям в боевом журнале. Но в случае "Смурфа" это невозможно. Его командир до сих пор находится в плену, а значит, не может выдать эту справку. А без нее 20-летнему защитнику не хотят давать удостоверение УБД.

"Справка о пребывании в плену не считается документом, подтверждающим участие в боевых действиях. Провели служебное расследование по моим ранениям (где, когда, при каких обстоятельствах получил), получил акты ранений — и мне говорят, что эти документы тоже не считаются подтверждением участия в боевых действиях. Возникает один вопрос. Получается, что не заслужил?", — пишет "Смурф".

Скрин из соцсетей "Смурфа"
"Смурф" попросил поддержки у подписчиков

Защитник Мариуполя утверждает, что заслуживает на возможность пользоваться льготами, которые предоставляются всем участникам боевых действий. В том числе это бесплатный проезд, отдых и специальные предложения от бизнеса.

"Смурф" утверждает, что таких ситуаций много, просто все молчат. Он попросил огласки этого инцидента.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине обновился порядок выдачи удостоверения УБД.

Теги:
#Скандал #Мариуполь #УБД