"Он знает, к кому обращаться": Буданов прокомментировал "обменное предложение" Кадырова

Буданов считает предложение, сделанное через медиа, очень странным

Публичное обращение гауляйтера Чечни Рамзана Кадырова с предложением обменять украинских военнопленных на снятие санкций с кадыровских лошадей и других членов его семьи звучит странно. Если он действительно настроен на обмен, он знает, к кому ему обращаться.

Об этом сказал руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в эфире Национального телемарафона. Буданов предположил, что заявление Кадырова – это элемент самопиара.

"Я вообще довольно странно воспринимаю заявления, которые появляются через медиа. Если человек хочет что-то решить – он знает, как и на кого надо выйти. Если не знает, ему подскажут. Но, поверьте мне, он знает. А предлагать через медиа: "Снимите санкции с моей семьи и отдайте мне моих лошадей", которые, кстати, находятся в другом государстве — это немного странно, как по мне", — сказал глава украинской военной разведки.

Как ранее писал "Телеграф", глава Чечни и помощник Кремля в его военных преступлениях Рамзан Кадыров заявил о готовности обменять украинских пленных. Вместо этого он желает, чтобы Соединенные Штаты Америки (США) сняли санкции с его лошадей и других родственников.

Интересно, что предложения Кадыров передал через пропагандиста, псевдоэксперта и трижды осужденного педофила, большого друга России Скотта Риттера.