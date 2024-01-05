Кадиров запропонував США обміняти полонених українців на послугу для своєї сім’ї: йому допомагає відомий педофіл

Посібник Путіна насамперед думає про свої матеріальні ресурси

Глава Чечні та помічник Кремля у його військових злочинах Рамзан Кадиров заявив про готовність обміняти українських полонених. Натомість він бажає, щоб Сполучені Штати Америки (США) зняли санкції з його родичів.

Кадиров навіть передав список військовополонених, яких він готовий обміняти на послугу, і передав його Скотту Ріттеру, колишньому американському розвіднику. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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"Є цікава пропозиція для нашого гостя. У нас є полонені, яких ми забрали в Донецьку, Луганську. Я передаю [список] нашому гостю... якщо вони знімуть санкції з моєї мами, з дочок і ні в чому не винних людей, коней... Крім мене. Ще додадуть трохи санкції проти мене, то ми цих людей віддамо", — сказав Кадиров.

У Грозний Скотт Ріттер приїхав, щоб "сформувати об’єктивну думку про республіку та її внесок у спеціальну військову операцію в Україні". Саме так написав голова Чечні, коментуючи візит військового експерта.

Зазначимо, що Кадиров недарма передав список саме Скотту Ріттеру. Його постать викликає чимало запитань. Ексморпіх і розвідник США, Інспектор ООН з озброєнь в Іраку з 1991 по 1998 рр., скандально відомий своїми різкими висловлюваннями на адресу американської влади. Ріттер регулярно критикує США за зовнішню політику та не приховує своїх симпатій до Кремля.

Однак репутація цього експерта зіпсована давно. Він тричі "попадався" на непристойній поведінці з неповнолітніми дівчатами, яких він намагався у секс-чатах схилити до інтиму. Правоохоронні органи провели три спецоперації, щоб упіймати педофіла, і всі були успішними. Але лише після третього випадку у 2009 році Скотт Ріттер отримав реальний термін. Він був відправлений до в’язниці у березні 2012 року. Там він провів трохи більш як два роки і вийшов умовно-достроково.

Санкції проти родини Кадирова

Родичі глави Чечні були у "чорному списку" США ще до вторгнення в Україну. Спочатку санкції проти самого Кадирова та ще 7 членів його родини запровадили у 2017 році. Потім він повторно потрапив під обмеження у 2020 році. Тоді причиною були численні порушення прав Чечні.

Після вторгнення в Україну обмеження посилили через мобілізацію чеченців на війну. Кадиров потрапив під американські санкції втретє. Такі ж обмеження запровадили проти його трьох дружин та трьох дорослих дочок.

У серпні 2023 року мати Рамзана Кадирова Аймані Кадирова та фонд імені Ахмата Кадирова, який вона очолює, потрапили під персональні санкції США. Штати запровадили ці обмеження на День Незалежності України.

Раніше "Телеграф" писав, що Кадиров заговорив про відновлення кровної помсти. Користувачі інтернету висміяли промову голови Чечні.