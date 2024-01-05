Кадыров предложил США обменять пленных украинцев на услугу для своей семьи: ему помогает известный педофил

Пособник Путина в первую очередь думает о своих материальных ресурсах

Глава Чечни и пособник Кремля в его военных преступлениях Рамзан Кадыров заявил о готовности обменять украинских пленных. Взамен он желает, чтобы Соединенные Штаты Америки (США) сняли санкции с его родственников.

Кадыров даже передал список военнопленных, которых он готов обменять на услугу, и передал его Скотту Риттеру, бывшему американскому разведчику. Об этом сообщают российские СМИ.

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"Есть интересное предложение для нашего гостя. У нас есть пленные, которых мы забрали в Донецке, Луганске. Я передаю [список] нашему гостю… если они снимут санкции с моей мамы, с дочерей и в ни в чем не повинных людей, лошадей… кроме меня. Еще добавят чуть-чуть санкции против меня, то мы этих людей отдадим", ― сказал Кадыров.

В Грозный Скотт Риттер приехал, чтобы "сформировать объективное мнение о республике и ее вкладе в специальную военную операцию на Украине". Именно так написал глава Чечни, комментируя приезд военного эксперта.

Отметим, что Кадыров неспроста передал список именно Скотту Риттеру. Его фигура вызывает немало вопросов. Экс-морпех и разведчик США, Инспектор ООН по вооружениям в Ираке с 1991 по 1998 гг., скандально известен своими резкими высказываниями в адрес американских властей. Риттер регулярно критикует США за внешнюю политику и не скрывает своих симпатий к Кремлю.

Однако репутация у этого эксперта испорчена давно. Он трижды попадался на непристойном поведении с несовершеннолетними девушками, которых он пытался в секс-чатах склонить к интиму. Правоохранительные органы провели три спецоперации, чтобы поймать педофила, и все были успешными. Но лишь после третьего случая в 2009 году Скотт Риттер получил реальный срок. Он был отправлен в тюрьму в марте 2012 года. Там он провел чуть более двух лет и вышел условно-досрочно.

Санкции против семьи Кадырова

Родственники главы Чечни были в "черном списке" США еще до вторжения в Украину. Изначально санкции против самого Кадырова и еще 7 членов его семьи ввели в 2017 году. Потом он повторно попал под ограничения в 2020 году. Тогда причиной были многочисленные нарушения прав в Чечне.

После вторжения в Украину ограничения ужесточили из-за мобилизации чеченцев на войну. Кадыров попал под американские санкции в третий раз. Такие же ограничения ввели против его трех жен и трех взрослых дочерей.

В августе 2023 года мать Рамзана Кадырова Аймани Кадырова и фонд имени Ахмата Кадырова, который она возглавляет, попали под персональные санкции США. Штаты ввели эти ограничения в День Независимости Украины.

Ранее "Телеграф" писал, что Кадыров заговорил о возобновлении кровной мести. Пользователи интернета высмеяли речь главы Чечни.