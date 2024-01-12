"Просто Клондайк": експерти оцінили значення даних про російські розробки, які отримали ГУР та хакери

Україна може виготовляти будь-який зразок озброєння з тих, чия документація потрапила до рук ГУР МО

Успішна операція Головного управління розвідки Міністерства оборони України дозволила отримати понад 100 гігабайтів секретної технологічної документації, яка належала російській установі "Специальный Технологический Центр". Мова йде про щонайменше 194 зразки російського військпрому, зокрема безпілотники, системи РЕБ, а також окремі модулі, вузли та системи; і значення цієї операції важко недооцінити.

Про це пише видання Defence Express. Аналітики зазначають, що ГУР оцінила вартість отриманих даних в 1,5 млрд доларів США і це тільки дуже приблизна сума, оскільки аналогів такої операції ще не було.

Фактично, Україна отримала повну технічну документацію на низку серійних, дослідних та перспективних зразків озброєння російської військової промисловості. Мова йде про безпілотники, системи зв'язку, радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки.

Наприклад, тепер Україна знає, як робити наймасовіший розвідувальний безпілотник РФ "Орлан-10", а також модуль "Комета-М", який робить російські БПЛА малочутливими для РЕБ. Окрім цього, Україна отримала повну документацію по новітнім російським БПЛА "Альтиус"/"Альтаир", "Сириус"/"Иноходец" – перший почав виготовлятися у 2021 році, другий здійснив перший політ у 2023 році.

Також у списку – російські системи РЕБ, напрямок, у якому Росія зараз переважає більшість армій світу, а також засоби зв'язку. Україна отримала повну технічну та виробничу документацію по наступних системах:

Станція РЕБ "Леер-3";

Станція РЕБ "Свет-КУ";

портативна станція супутникового зв'язку Р-438 "Барьер-Т";

Проєкт "Балат";

Проєкт "Волга-СГ";

Проєкт "Демагог";

Проєкт "Дроворуб";

Проєкт "Ирхан";

Проєкт "Итерация";

Проєкт "Калимба";

Проєкт "Небосвод";

Проєкт "Пласт";

Проєкт "Платан";

Проєкт "Силок";

Проєкт "Топотун";

Проєкт "Хохлома";

Проєкт "Штемпель".

Головні моменти – це те, що такий об'єм розробок російських терористів ще ніколи не потрапляв до інших рук. Отримані дані торкаються систем РЕБ та РЕР, тому вони будуть цікаві не тільки Україні, але й партнерам із Заходу. І найголовніше – тепер Україна може доопрацювати технічну документацію та сама виготовляти усі ці зразки.

"Така технічна документація дозволяє, після її опрацювання, розпочати виробництво власних зразків, бо по суті вона є інструкцією до збірки. І зробити це значно легше, ніж проводити реверс-інжиніринг трофейних зразків", – особливо підкреслює видання.

Як вже писав "Телеграф", українські хакери витягнули понад 100 гігабайтів секретних даних з бази російського підприємства "Спеціальний технологічний центр". Це російський секретний центр, який займається розробками безпілотників, зокрема розвідувальних дронів "Орлан" – і тепер усі ці дані можна буде використати для користі України.