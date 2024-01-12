"Просто Клондайк": эксперты оценили значение данных о российских разработках, которые получили ГУР и хакеры

Украина может производить любой образец вооружения из тех, чья документация попала в руки ГУР МО

Успешная операция Главного управления разведки Министерства обороны Украины позволила получить более 100 гигабайт секретной технологической документации, принадлежавшей российскому учреждению "Специальный Технологический Центр". Речь идет о по меньшей мере 194 образцах российского военпрома, в том числе про беспилотники, системы РЭБ, а также отдельные модули, узлы и системы; и значение этой операции трудно недооценить.

Об этом пишет издание Defence Express. Аналитики отмечают, что ГУР оценила стоимость полученных данных в 1,5 млрд. долларов США и это только очень приблизительная сумма, поскольку аналогов такой операции еще не было.

Фактически Украина получила полную техническую документацию на ряд серийных, опытных и перспективных образцов вооружения российской военной промышленности. Речь идет о беспилотниках, системах связи, радиоэлектронной борьбе и радиоэлектронной разведке.

К примеру, теперь Украина знает, как делать самый массовый разведывательный беспилотник РФ "Орлан-10", а также модуль "Комета-М", который делает российские БПЛА малочувствительными для РЭБ. Кроме этого, Украина получила полную документацию по новейшим российским БПЛА "Альтиус"/"Альтаир", "Сириус"/"Иноходец" – первый начал производиться в 2021 году, второй совершил первый полет в 2023 году.

Также в списке – российские системы РЭС, направление, в котором Россия сейчас преобладает над большинством армий мира, а также средства связи. Украина получила полную техническую и производственную документацию по следующим системам:

Станция РЭБ "Леер-3";

Станция РЭБ "Свет-КУ";

портативная станция спутниковой связи Р-438 "Барьер-Т";

Проект "Балат";

Проект "Волга-СГ";

Проект "Демагог";

Проект "Дроворуб";

Проект "Ирхан";

Проект "Итерация";

Проект "Калимба";

Проект "Небосвод";

Проект "Пласт";

Проект "Платан";

Проект "Силок";

Проект "Топотун";

Проект "Хохлома";

Проект "Штемпель".

Главные моменты – это то, что такой объем разработок российских террористов еще никогда не попадал в другие руки. Полученные данные затрагивают системы РЭБ и РЭР, поэтому они будут интересны не только Украине, но и партнерам с Запада. И самое главное – теперь Украина может доработать техническую документацию и сама производить все эти образцы.

"Такая техническая документация позволяет, после ее обработки, начать производство собственных образцов, потому что по сути она является инструкцией к сборке. И сделать это гораздо легче, чем проводить реверс-инжиниринг трофейных образцов", – особо подчеркивает издание.

Как уже писал "Телеграф", украинские хакеры извлекли более 100 гигабайтов секретных данных из базы российского предприятия "Специальный технологический центр". Это российский секретный центр, занимающийся разработками беспилотников, в том числе разведывательных дронов "Орлан" – и теперь все эти данные можно использовать для пользы Украины.