Дефицит бойцов на фронте, "солдаты НАТО в Украине" и возможность наступления: главное из нового интервью Буданова

Россию недооценили?

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов дал пространное интервью газете Le Monde, в котором рассказал не только о ситуации на фронте, а также о допущенных ошибках.

Главные заявления из разговора главы ГУР с журналистами собрал "Телеграф". Заметим, что Буданов в очередной раз подчеркнул, что РФ пропагандирует, что ведет войну "против НАТО".

Возможно ли наступление

Препятствием для активного наступления как украинской стороны, так и оккупантов является активное использование дронов на поле боя. Мешают украинским силам также минные поля, плотность которых больше, чем была во время Второй мировой войны.

Решить это можно техническими средствами борьбы. Для беспилотников это электронные средства противодействия, а для минных полей требуется специализированное оборудование.

Оружие и дефицит кадров в ВСУ

Также существенное преимущество для наступления на поле боя предоставляет оружие.

"Нужно (украинским войскам — ред.) больше снарядов и артиллерийских систем", — сказал Буданов.

Глава ГУР добавил, что речь идет не только о современных технологиях, но и о старых, которые уже не используются.

"Вопрос количества — важен", — подчеркнул он.

При этом дефицит бойцов в ВСУ Буданов назвал "значительным, но не тревожным".

Россияне воюют против НАТО

Война, которую сейчас ведет РФ, направлена и на НАТО, о чем активно говорит кремлевская пропаганда.

"Русские пленные говорят нам, что идут воевать против НАТО", — заметил Буданов журналистам.

По словам главы разведки, в российских секретных докладах и отчетах фигурируют "удары по базам НАТО" и уточняется, что там было "50 поляков", "30 французов".

"Они знают, что это неправда, но передают эту информацию", — заметил Буданов. "Тем, кто за границей считает, что "устал" от Украины, придется заботиться о московитах, когда они придут занимать их собственные территории".

Черное море и Крым

По словам Буданова, Украина контролирует северную часть Черного моря и газодобывающие платформы. Более того, морские экспортные коридоры, имеющие важное значение для экономики Украины, снова функционируют даже несмотря на риски.

Глава ГУР добавил, что Силы обороны регулярно атакуют Черноморский флот и порты россиян, а потому им пришлось переводить корабли в другие порты.

По словам Буданова, Москва пытается создать военно-морскую базу в Очамчире (оккупированная Россией грузинская Абхазия).

Высадки украинских военных в Крыму глава разведки прокомментировал так: "Некоторые считали их невозможными. Это дает надежду — особенно украинцам на полуострове, которые уже 10 лет живут под российской оккупацией, и многие из них уже начали опускать руки".

РФ оказалась сильнее

Сегодня, несмотря на мощные санкции, Россия "отнюдь не голодает". Ошибкой было считать, что экономика РФ слаба, а армия сильна, ведь оказалось наоборот. Буданов прогнозирует, что "с такими темпами она (РФ — ред.) может продержаться достаточно долго".

"Нынешних западных санкций недостаточно. Они должны были бы затронуть основные сектора экономики РФ: энергетику, металлургию и финансовую систему в целом", — отметил глава ГУР.

Но Россия все равно активно наращивает производство оружия.

"Если сравнивать с предыдущими годами, то с конца лета 2023 года наблюдаем увеличение количества производимых Россией боеприпасов. Речь идет не о купленных за рубежом снарядах, а именно о производимых их промышленностью. В то же время отмечаем снижение их качества", — рассказал Буданов.

Причина масштабных ракетных ударов

Масштабные обстрелы Украины в конце 2023-го и начале 2024 года имеют "весьма банальную" причину.

"Им хотелось как можно скорее объявить прошлый год победным и перейти к следующему", — пояснил начальник ГУР и добавил, что, несмотря на заявления россиян, "реальных военных успехов не было".

Однако у российских ракет есть несколько недостатков, в частности они часто промахиваются, добавил глава ГУР.

"Мы немедленно отправили им наш ответ. Целью были их военные объекты", — подытожил Буданов.

Ранее "Телеграф" писал, что украинские спецслужбы в следующем году усилят разведывательные операции и продолжат осуществлять диверсионные удары как по объектам захватчиков во временно оккупированных регионах Украины, так и на территории РФ.