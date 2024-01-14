ЗСУ стримують ворога на двох напрямках: що зараз відбувається на фронті (карта)

Кількість бойових зіткнень зменшилась

За останню добу на фронті сталося 61 бойове зіткнення. Українські військові успішно відбивають атаки ворога та стримують окупантів на Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Без жодних змін поки ситуація залишається на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках. Про це йдеться у свіжому зведенні Генштабу в неділю, 14 січня.

На Куп’янському напрямку біля Сіньківки було відбито чотири атаки російських загарбників.

Ще чотири атаки відбито на Лиманському напрямку в районах Макіївки Луганської області та Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямі ЗСУ відбили дві атаки противника поблизу Кліщеївки та Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог не залишає спроб оточити Авдіївку. Українські військові продовжують стримувати окупантів. Сили оборони минулої доби відбили 5 атак противника в районах Новобахмутівки, Авдіївки та ще 15 атак біля Північного, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямі Сили оборони також стримують ворога поблизу Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області. Там за останню добу було відбито 17 атак.

На Шахтарському напрямку українські воїни відбили чотири атаки на південь від Пречистівки, на захід від Старомайорського та на південь від Рівного Донецької області.

На Запорізькому напрямку відбито дві атаки в районі Роботино Запорізької області.

На Херсонському напрямі Сили оборони продовжують заходи щодо розширення плацдарму.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в НАТО озвучили невтішний прогноз щодо війни в Україні. Західні союзники не впевнені, що війна може закінчитися навіть 2025 року.