ВСУ сдерживают врага на двух направлениях: что сейчас происходит на фронте (карта)

Количество боевых столкновений уменьшилось

За последние сутки на фронте произошло 61 боевое столкновение. Украинские военные успешно отбивают атаки врага и сдерживают оккупантов на Авдеевском и Марьинском направлениях.

Без каких-либо изменений пока ситуация остается на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях. Об этом говорится в свежей сводке Генштаба в воскресенье, 14 января.

На Купянском направлении возле Синьковки было отражено четыре атаки российских захватчиков.

Еще четыре атаки отбиты на Лиманском направлении в районах Макеевки Луганской области и Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении ВСУ отразили две атаки противника вблизи Клещеевки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Украинские военные продолжают сдерживать оккупантов. Силы обороны за прошедшие сутки отбили 5 атак противника в районах Новобахмутовки, Авдеевки и еще 15 атак возле Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны также сдерживают врага вблизи Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области. Там за последние сутки было отбито 17 атак.

На Шахтерском направлении украинские воины отбили четыре атаки южнее Пречистовки, западнее Старомайорского и южнее Ровно Донецкой области.

На Запорожском направлении отбиты две атаки в районе Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в НАТО озвучили неутешительный прогноз по войне в Украине. Западные союзники не уверены, что война может закончиться даже в 2025 году.