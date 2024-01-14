"РФ должна быть полностью разгромлена, как Германия в 45-м": в Европе сделали громкое заявление по войне в Украине

Исходом войны не может быть "полупоражением" России или "полупобеда" Украины

Россия должна потерпеть такое же поражение, как во Второй мировой войне это произошло с Германией и Японией. Результат войны в Украине определит судьбу следующих десятилетий.

Такое заявление сделал президент французского Центра изучения и исследования политических решений Николя Тензер. Об этом пишет Голос Америки.

Он предупредил лидеров Европейского союза от усталости от войны. В то же время Тензер призвал их усилить военную помощь для Украины.

"Дело в том, что исход войны в Украине чем-то похож на ситуацию 1945 года. Либо мы выигрываем, либо проиграем. И под "мы" я имею в виду не только Украину. Это то, что касается непосредственно нас. Результат войны определит судьбу следующих десятилетий, поэтому никаких полумер здесь быть не может. Это не может быть "полупоражением" России или "полупобедой" Украины. Россия должна быть полностью разгромлена, как Германия и Япония в 1945 году", – подчеркнул политолог.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что международные аналитики придерживаются мнения, что война в Украине не закончится в 2024 году. Они также считают, что и масштаб войны вряд ли станет меньше.