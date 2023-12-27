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Украина победит в войне: сколько украинцев считают так на самом деле

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
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Большинство украинцев верит, что Украина победит Новость обновлена 27 декабря 2023, 16:21
Большинство украинцев верит, что Украина победит. Фото Сгенерировано ИИ (Телеграф)

Подавляющая часть граждан считает, что война может закончиться победой Украины через один или два года

Большая часть украинцев абсолютно уверены, что Украины победит в войне с РФ. Лишь небольшой процент людей выражает сомнение в успехе нашей страны.

Об этом стало известно исходя из результатов социологического опроса Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива. Его провели среди украинцев совместно с социологической службой Центра Разумкова с 8 по 15 декабря 2023 года.

Так, 88% респондентов ответили, что верят в победу Украины, при этом 63% из них верят в победу однозначно. При этом сомневается в победе только 5% опрошенных.

"Правда, по сравнению с декабрем 2022 г. несколько изменилось соотношение между теми, кто в победу верит безусловно (было 78%, стало – 63%), и теми, кто верит в победу (было 15% в декабре 2022 г., стало – 25%)", — говорится в сообщении.

Убеждены в победе Украины абсолютное большинство жителей всех макрорегионов, однако на Юге несколько больше скептиков (10%) по сравнению с другими.

При этом вера в победу Украины доминирует во всех возрастных категориях. Больше всего не верят в том, что Украина выйдет победителем из этой войны, люди, которые старше 60 лет.

"Более половины украинцев (58%) верят, что Украина победит в этой войне в краткосрочной перспективе: 6% – в ближайшие несколько месяцев, 21% – к лету 2024 г., еще 31% – через 1–2 года. К победе в среднесрочной перспективе (3-5 лет) склоняются 15% респондентов. При этом поклонники наиболее пессимистического сценария, не верящие, что победа наступит при их жизни, – в абсолютном меньшинстве (2,5%)", — говорится в результатах опроса.

В региональном разрезе процент тех, кто считает, что победа наступит через год или два — от 27% на Юге – до 36% на Западе страны. Тех, кто верит, что победа будет уже к лету — 16% на востоке и 25% на юге. В то же время количество поклонников наиболее оптимистического сценария победы в ближайшие несколько месяцев почти одинаково во всех макрорегионах (5-7%).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что по результатам недавнего опроса КМИС, количество людей, готовых уступить территории России, выросло.

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#Украина #Война #Опрос #Победа #Социологический опрос