Украина победит в войне: сколько украинцев считают так на самом деле

Подавляющая часть граждан считает, что война может закончиться победой Украины через один или два года

Большая часть украинцев абсолютно уверены, что Украины победит в войне с РФ. Лишь небольшой процент людей выражает сомнение в успехе нашей страны.

Об этом стало известно исходя из результатов социологического опроса Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива. Его провели среди украинцев совместно с социологической службой Центра Разумкова с 8 по 15 декабря 2023 года.

Так, 88% респондентов ответили, что верят в победу Украины, при этом 63% из них верят в победу однозначно. При этом сомневается в победе только 5% опрошенных.

"Правда, по сравнению с декабрем 2022 г. несколько изменилось соотношение между теми, кто в победу верит безусловно (было 78%, стало – 63%), и теми, кто верит в победу (было 15% в декабре 2022 г., стало – 25%)", — говорится в сообщении.

Убеждены в победе Украины абсолютное большинство жителей всех макрорегионов, однако на Юге несколько больше скептиков (10%) по сравнению с другими.

При этом вера в победу Украины доминирует во всех возрастных категориях. Больше всего не верят в том, что Украина выйдет победителем из этой войны, люди, которые старше 60 лет.

"Более половины украинцев (58%) верят, что Украина победит в этой войне в краткосрочной перспективе: 6% – в ближайшие несколько месяцев, 21% – к лету 2024 г., еще 31% – через 1–2 года. К победе в среднесрочной перспективе (3-5 лет) склоняются 15% респондентов. При этом поклонники наиболее пессимистического сценария, не верящие, что победа наступит при их жизни, – в абсолютном меньшинстве (2,5%)", — говорится в результатах опроса.

В региональном разрезе процент тех, кто считает, что победа наступит через год или два — от 27% на Юге – до 36% на Западе страны. Тех, кто верит, что победа будет уже к лету — 16% на востоке и 25% на юге. В то же время количество поклонников наиболее оптимистического сценария победы в ближайшие несколько месяцев почти одинаково во всех макрорегионах (5-7%).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что по результатам недавнего опроса КМИС, количество людей, готовых уступить территории России, выросло.