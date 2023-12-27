Україна переможе у війні: скільки українців вважають так насправді

Переважна частина громадян вважає, що війна може закінчитися перемогою України за один чи два роки

Більшість українців абсолютно впевнені, що Україна переможе у війні з РФ. Лише невеликий відсоток людей висловлює сумнів у успіху нашої країни.

Про це стало відомо, виходячи з результатів соціологічного опитування Фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва. Його провели серед українців спільно із соціологічною службою Центру Разумкова з 8 по 15 грудня 2023 року.

Так, 88% респондентів відповіли, що вірять у перемогу України, при цьому 63% із них вірять у перемогу однозначно. При цьому сумнівається у перемозі лише 5% опитаних.

"Правда, порівняно з груднем 2022 р. дещо змінилося співвідношення між тими, хто у перемогу вірить безумовно (було 78%, стало – 63%), і тими, хто вірить у перемогу (було 15% у грудні 2022 р., стало – 25%)", — йдеться у повідомленні.

Переконані у перемозі України абсолютна більшість мешканців усіх макрорегіонів, проте на Півдні дещо більше скептиків (10%) порівняно з іншими.

При цьому віра у перемогу України домінує у всіх вікових категоріях. Найбільше не вірять у те, що Україна вийде переможцем із цієї війни, люди старші 60 років.

"Більше половини українців (58%) вірять, що Україна переможе у цій війні у короткостроковій перспективі: 6% – у найближчі кілька місяців, 21% – до літа 2024 р., ще 31% – через 1–2 роки. До перемоги у середньостроковій перспективі (3-5 років) схиляються 15% респондентів. При цьому шанувальники найбільш песимістичного сценарію, які не вірять, що перемога настане за їхнього життя, – в абсолютній меншості (2,5%)", – йдеться у результатах опитування.

У регіональному розрізі відсоток тих, хто вважає, що перемога настане через рік чи два – від 27% на Півдні – до 36% на Заході країни. Тих, хто вірить, що перемога буде вже до літа — 16% на сході та 25% на півдні. У той же час кількість шанувальників найбільш оптимістичного сценарію перемоги протягом найближчих кількох місяців майже однакова у всіх макрорегіонах (5-7%).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що за результатами недавнього опитування КМІС кількість людей, готових поступитися територією Росії, зросла.