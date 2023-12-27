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Україна переможе у війні: скільки українців вважають так насправді

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Більшість українців вірить, що Україна переможе Новина оновлена 27 грудня 2023, 16:21
Більшість українців вірить, що Україна переможе. Фото Сгенеровано ШІ (Телеграф)

Переважна частина громадян вважає, що війна може закінчитися перемогою України за один чи два роки

Більшість українців абсолютно впевнені, що Україна переможе у війні з РФ. Лише невеликий відсоток людей висловлює сумнів у успіху нашої країни.

Про це стало відомо, виходячи з результатів соціологічного опитування Фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва. Його провели серед українців спільно із соціологічною службою Центру Разумкова з 8 по 15 грудня 2023 року.

Так, 88% респондентів відповіли, що вірять у перемогу України, при цьому 63% із них вірять у перемогу однозначно. При цьому сумнівається у перемозі лише 5% опитаних.

"Правда, порівняно з груднем 2022 р. дещо змінилося співвідношення між тими, хто у перемогу вірить безумовно (було 78%, стало – 63%), і тими, хто вірить у перемогу (було 15% у грудні 2022 р., стало – 25%)", — йдеться у повідомленні.

Переконані у перемозі України абсолютна більшість мешканців усіх макрорегіонів, проте на Півдні дещо більше скептиків (10%) порівняно з іншими.

При цьому віра у перемогу України домінує у всіх вікових категоріях. Найбільше не вірять у те, що Україна вийде переможцем із цієї війни, люди старші 60 років.

"Більше половини українців (58%) вірять, що Україна переможе у цій війні у короткостроковій перспективі: 6% – у найближчі кілька місяців, 21% – до літа 2024 р., ще 31% – через 1–2 роки. До перемоги у середньостроковій перспективі (3-5 років) схиляються 15% респондентів. При цьому шанувальники найбільш песимістичного сценарію, які не вірять, що перемога настане за їхнього життя, – в абсолютній меншості (2,5%)", – йдеться у результатах опитування.

У регіональному розрізі відсоток тих, хто вважає, що перемога настане через рік чи два – від 27% на Півдні – до 36% на Заході країни. Тих, хто вірить, що перемога буде вже до літа — 16% на сході та 25% на півдні. У той же час кількість шанувальників найбільш оптимістичного сценарію перемоги протягом найближчих кількох місяців майже однакова у всіх макрорегіонах (5-7%).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що за результатами недавнього опитування КМІС кількість людей, готових поступитися територією Росії, зросла.

Теги:
#Україна #Війна #Опитування #Перемога #Соціологічне опитування