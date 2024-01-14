"РФ має бути повністю розгромлена, як Німеччина у 45-му": у Європі зробили гучну заяву щодо війни в Україні

Результатом війни не може бути "напівпоразка" Росії або "напівперемога" України

Росія повинна зазнати такої ж поразки, як у Другій світовій війні це сталося з Німеччиною та Японією. Результат війни в Україні визначить долю наступних десятиліть.

Таку заяву зробив президент французького Центру вивчення та дослідження політичних рішень Ніколя Тензер. Про це пише Голос Америки.

Він попередив лідерів Європейського Союзу від утоми від війни. Водночас Тензер закликав їх посилити військову допомогу для України.

"Річ у тому, що результат війни в Україні чимось схожим на ситуацію 1945 року. Або ми виграємо, або програємо. І під "ми" я маю на увазі не лише Україну. Це те, що стосується безпосередньо і нас. Результаті війни визначить долю наступних десятиліть, тому ніяких напівзаходів тут бути не може. Це не може бути "напівпоразкою" Росії чи "напівперемогою" України. Росія має бути повністю розгромлена, як Німеччина і Японія у 1945 році", — наголосив політолог.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що міжнародні аналітики дотримуються думки, що війна в Україні не закінчиться у 2024 році. Вони також вважають, що й масштаб війни навряд чи поменшає.