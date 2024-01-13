Переломити ситуацію у 2024 році не вийде: історик розповів, що потрібно Україні, щоб перемогти Росію

Україні необхідні дві речі

Російське вторгнення в Україну швидше за все не закінчиться у 2024 році, а тому треба бути готовими до проведення системних реформ, щоб у 2025 році переломити ситуацію.

Як розповів львівський історик, викладач та публіцист Ярослав Грицак під час лекції з причин війни та її перспектив в Австрійській академії наук, він не бачить ймовірності того, що війна закінчиться протягом кількох місяців чи навіть року. Його слова наводить Kurier.

"Потрібно готуватися до тривалої війни і радіти, якщо вона закінчиться швидше. Але не навпаки — сподіватися на швидке закінчення, а потім впадати в депресію, якщо цього не станеться", — сказав він.

Грицак зазначає, ситуація у 2024 році швидше за все буде такою самою, як і у 2023 році. Але при цьому він додає, що якщо Україна проведе структурні реформи, а Захід не припинить надавати допомогу, то істотних змін слід очікувати у 2025 році.

Історик наголошує, що ситуація на фронті є війною на виснаження, як це було у Першу світову війну. При цьому він зазначає, що Росія має більше ресурсів, а тому Україна не зможе вистояти самостійно. Водночас Грицак каже, що якщо Захід не відмовиться від підтримки, то у Москви у цьому протистоянні немає жодних шансів.

Крім того, Грицак дуже критично висловився у бік українського президента Володимира Зеленського. За його словами, якщо на початку вторгнення той діяв як художник і зміг достукатися до українців та союзників, то зараз час проводити системні реформи, на які ні він, ні його команда не здатні.

Водночас історик зазначив, що професіонали в команді Зеленського все ж таки є, зокрема він позитивно відгукнувся про міністра оборони Рустема Умєрова.

Як повідомлялося раніше, в НАТО тим часом прогнозують, що війна Росії проти України триватиме ще довго, і навіть у 2025 році вона не закінчиться.