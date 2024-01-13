Росія сконцентрувалася на одному важливому завданні: Маляр розповіла, що зараз відбувається на фронті

Ворог почав економити снаряди та людей

Бої на сході не вщухають, ворог продовжує наступати в такому ж темпі, як восени, а ЗСУ відбивають одну атаку за іншою. Мета ворога — максимально виснажити сили українських воїнів, аби просунутися та захопити нові землі.

Про це повідомила колишня заступниця Міністра оборони Ганна Маляр. Вона докладно розповіла, що зараз відбувається на фронті та на що чекати найближчим часом.

Так, за словами Маляра, росіяни швидко відновлюються після своїх атак. Але людей все ж таки доводиться економити. Кількість обстрілів по всій лінії фронту не знижується і в день може сягати тисячі разів, проте боєприпасів ворог почав використовувати менше.

"Якщо рахувати співвідношення використаних боєприпасів, то у них зберігається перевага у 6-8 разів. Іноді буває й у 7-10 разів більше — залежить від дня, від погоди та ситуації", — каже Ганна Маляр.

На сході росіяни користуються тактикою "вагнерівців" — діють малими штурмовими групами. Це дозволяє їм заощаджувати особовий склад. Але щоб знищити цю групу, ЗСУ змушені витратити стільки ж снарядів, скільки й на велику групу.

Ворог зараз формує нові з’єднання, тим самим готуючись до нового етапу агресивного просування на фронті. За словами колишньої радниці голови Міноборони, окупанти хочуть "дотиснути" Авдіївку та дійти до Куп’янська. Це важливо для них не так у військовому плані, як з метою пропаганди та морального підбадьорення власної армії.

"Їхня мета зараз — максимально нас виснажити. Щоб ми не могли створити запаси боєприпасів, не могли підготувати техніку і морально зламалися. Вони діють так, щоб ми не встигали відновлюватися", — каже Ганна Маляр.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що зимовий наступ РФ провалився. За кілька місяців їм так і не вдалося досягти серйозних успіхів на фронті в Україні, проте ворог може відновити свої сили.