Росія має два сценарії війни 2024-го: вони відрізняються цифрою втрат

Влада РФ може дозволити собі втрати від 15 до 30 тисяч осіб на місяць

Росія має два сценарії допустимих військових втрат живої сили. Перший можливий у разі тривалої війни на виснаження, а другий — у разі безперервного наступу.

Про це йдеться у дослідженні "Росія-2024. Політичні, економічні та соціальні перспективи", яке було зроблено групою авторів на замовлення видання "Ділова столиця". Різниця втрат, залежно від сценарію, відрізняється вдвічі.

Перший сценарій враховує, що Росія вестиме війну на виснаження. Розрахунок Путіна тут на те, що українські ресурси, насамперед людські, вичерпаються швидше за російські.

Щоб реалізувати цей сценарій, путінській армії не потрібно вести серйозних наступальних операцій, які завжди супроводжуються великими втратами. Допустимі втрати для РФ можуть становити 15 тисяч осіб на місяць (як у вересні 2023 року) або 180 тисяч солдатів на рік.

Згідно з другим сценарієм, Росія робитиме регулярні спроби наступу то на одних, то на інших ділянках. Це потрібно для того, щоб показати Україні та її західним партнерам, що кожен місяць війни означає нові територіальні втрати для української сторони.

Таким чином, Путін спробує змусити Україну до миру ще до кінця 2024 року. У такому разі керівництво РФ може вважати допустимими втрати 30 тисяч осіб на місяць (як у грудні 2023 року) або 360 тисяч осіб на рік.

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки танків втратила Росія з початку повномасштабного вторгнення.