У России есть два сценария войны в 2024-м: они отличаются цифрой потерь

Власти РФ могут позволить себе потери от 15 до 30 тысяч человек в месяц

У России есть два сценария допустимых военных потерь живой силы. Первый возможен в случае длительной войны на истощение, а второй — в случае беспрерывного наступления.

Об этом говорится в исследовании "Россия-2024. Политические, экономические и социальные перспективы", которое было сделано группой авторов по заказу издания Деловая столица. Разница потерь, в зависимости от сценария, отличается в два раза.

Первый сценарий учитывает, что Россия будет вести войну на истощение. Расчет Путина тут на то, что украинские ресурсы, прежде всего человеческие, иссякнут быстрее, чем российские.

Чтобы реализовать этот сценарий, путинской армии не нужно вести серьезные наступательные операции, которые всегда сопровождаются большими потерями. Допустимые потери для РФ могут составлять 15 тысяч человек в месяц (как в сентябре 2023 года) или 180 тысяч солдат в год.

Согласно второму сценарию, Россия будет делать регулярные попытки наступления то на одних, то на других участках. Это нужно для того, чтобы показать Украине и ее западным партнерам, что каждый месяц войны означает новые территориальные потери для украинской стороны.

Таким образом Путин попытается принудить Украину к перемирию еще до конца 2024 года. В таком случае руководство РФ может считать допустимыми потери 30 тысяч человек в месяц (как в декабре 2023 года) или 360 тысяч человек в год.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, сколько танков потеряла Россия с начала полномасштабного вторжения.