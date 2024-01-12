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Війна триватиме ще довго? У НАТО зробили невтішний прогноз

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публікації
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Автор
У НАТО сподіваються на перемогу України Новина оновлена 12 січня 2024, 22:23
У НАТО сподіваються на перемогу України. Фото https://t.me/V_Zelenskiy_official

На заході вважають, що ініціатива на фронті по черзі переходитиме до кожної зі сторін

У НАТО заявили, що Україна та її союзники мають бути готовими до того, що війна з РФ триватиме ще довго. Західні партнери не впевнені, що вона закінчиться навіть у 2025 році.

Таку думку висловив заступник генсека НАТО Мірча Джоане, повідомляє Digi24. Він також наголосив, що Україна обов’язково має здобути перемогу, попри терміни.

"Мій заклик — готуватися до довгої війни, вона триватиме. Це (перемога — ред.) не відбудеться у 2024 році, ймовірно, не у 2025 році. Ми ніде не бачимо військового потенціалу, щоб мати змогу здобути вирішальну перемогу тим чи іншим способом", — наголосив заступник генерального секретаря НАТО.

У НАТО очікують, що вона буде затяжною. Обидві сторони час від часу йтимуть у наступи та контрнаступи, які закінчуватимуться то втратою, то завоюванням територій. Мірча Джоане також нагадав, що за підтримки союзників Сили оборони України змогли повернути 50% окупованих Росією територій.

"Це не дрібниця. Ми за жодних умов не бачимо умов і не зможемо прийняти, щоб Росія повернулася до кордону Румунії", - сказав Джоане.

Він додав, що НАТО потребує, щоб Україна вистояла, Молдова стала членом ЄС, а Грузія увійшла до євроатлантичної спільноти.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що росіяни мають два сценарії війни на 2024 рік. Путін готовий пожертвувати великою кількістю своїх солдатів, щоб не визнавати поразки.

Теги:
#НАТО #Росія #Війна в Україні