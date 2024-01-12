Війна триватиме ще довго? У НАТО зробили невтішний прогноз

На заході вважають, що ініціатива на фронті по черзі переходитиме до кожної зі сторін

У НАТО заявили, що Україна та її союзники мають бути готовими до того, що війна з РФ триватиме ще довго. Західні партнери не впевнені, що вона закінчиться навіть у 2025 році.

Таку думку висловив заступник генсека НАТО Мірча Джоане, повідомляє Digi24. Він також наголосив, що Україна обов’язково має здобути перемогу, попри терміни.

"Мій заклик — готуватися до довгої війни, вона триватиме. Це (перемога — ред.) не відбудеться у 2024 році, ймовірно, не у 2025 році. Ми ніде не бачимо військового потенціалу, щоб мати змогу здобути вирішальну перемогу тим чи іншим способом", — наголосив заступник генерального секретаря НАТО.

У НАТО очікують, що вона буде затяжною. Обидві сторони час від часу йтимуть у наступи та контрнаступи, які закінчуватимуться то втратою, то завоюванням територій. Мірча Джоане також нагадав, що за підтримки союзників Сили оборони України змогли повернути 50% окупованих Росією територій.

"Це не дрібниця. Ми за жодних умов не бачимо умов і не зможемо прийняти, щоб Росія повернулася до кордону Румунії", - сказав Джоане.

Він додав, що НАТО потребує, щоб Україна вистояла, Молдова стала членом ЄС, а Грузія увійшла до євроатлантичної спільноти.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що росіяни мають два сценарії війни на 2024 рік. Путін готовий пожертвувати великою кількістю своїх солдатів, щоб не визнавати поразки.