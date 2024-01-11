Ще не перемога: Зеленський озвучив цілі України на фронті у 2024 році

Україна має намір консолідувати свої зусилля та зусилля союзників для успіхів на фронті

Президент України озвучив цілі України на 2024 рік на фронті. За його словами, їхня дві та кардинальна перемога сюди не входить: не здати українські території окупантам і не дати Росії заморозити війну.

Про це глава держави розповів на спільній пресконференції із президентом Латвійської Республіки Едгарсом Рінкевичсом у Ризі. Зеленський вкотре нагадав, що "витримати цей рік — значить витримати всю цю повномасштабну війну".

Також у плани України входить не дати російським наративам поширюватися всередині країни та впливати на іноземних союзників.

"Не дати заморозити конфлікт. Не дати Росії підготуватися до потужного контрнаступу за рік, за два, за три, за п’ять… Не дати цього їм зробити, закінчити війну до цього. Не дати можливості їм збільшити їхнє виробництво. Не дати можливості заморозити конфлікт цього року, щоб їхні військові почали готуватися, розпочали потужну підготовку, щоб молоді люди, які сьогодні не знають для чого вони приходять на нашу землю і вмирають, щоб вони не перетворилися через інформаційну політику і через додаткові роки та тренування, не перетворилися на ту саму армію, яка на початку війни до нас прийшла і нас убивала", — наголосив Зеленський.

Якщо це станеться, то Росія зможе зміцніти та наступати з новою силою, а Україна не може цього допустити. Якщо Путіну вдасться заморозити війну, то з РФ поступово почнуть знімати санкції, аргументуючи тим, що нових бойових дій немає.

Президент України зазначив, що заморозка війни означає підготовку РФ до реваншу та повторного наступу вже з новими силами. Україна має намір об’єднати союзників, аби внутрішні плани країни співпадали з цілями та можливостями партнерів.

"Адже виконати наші плани – це бути нам потужними. Це мати нам допомогу. І це – розраховувати на можливості наших партнерів. Наші цілі – вони українські, але плани мають співпадати з можливостями наших партнерів", — наголосив Зеленський.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Володимир Зеленський висловився про "заморожування війни". За його словами, позиція союзників і України в цьому питанні залишається незмінною.