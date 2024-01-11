Еще не победа: Зеленский озвучил цели Украины на фронте в 2024 году

Украина намерена консолидировать свои усилия и усилия союзников для успехов на фронте

Президент Украины озвучил цели Украины на 2024 год на фронте. По его словам, их две и кардинальная победа сюда не входит: не сдать украинские территории оккупантам и не дать России заморозить войну.

Об этом глава государства рассказал на совместной пресс-конференции с президентом Латвийской Республики Эдгарсом Ринкевичсом в Риге. Зеленский в очередной раз напомнил, что "выдержать этот год — значит выдержать всю эту полномасштабную войну".

Также в планы Украины входит не дать российским нарративам распространяться внутри страны и влиять на иностранных союзников.

"Не дать заморозить конфликт. Не дать России подготовиться к мощному контрнаступлению за год, за два, за три, за пять… Не дать этого им сделать, закончить войну до этого. Не дать возможности им увеличить их производство. Не дать возможности заморозить конфликт в этом году, чтобы их военные начали готовиться, начали мощную подготовку, чтобы молодые люди, которые сегодня не знают для чего они приходят на нашу землю и умирают, — чтобы они не превратились из-за информационной политики и из-за дополнительных лет и тренировок, не превратились в ту же армию, которая в начале войны к нам пришла и нас убивала", — подчеркнул Зеленский.

Если это произойдет, то Россия сможет окрепнуть и наступать с новой силой, а Украина не может этого допустить. Если Путину удастся заморозить войну, то с РФ постепенно начнут снимать санкции, аргументируя тем, что новых боевых действий же нет.

Президент Украины отметил, что заморозка войны означает подготовку РФ к реваншу и повторному наступлению, уже с новыми силами. Украина намерена объединить союзников, чтобы внутренние планы страны совпадали с целями и возможностями партнеров.

"Ведь выполнить наши планы – это быть нам мощными. Это иметь нам помощь. И это – рассчитывать на возможности наших партнеров. Наши цели – они украинские, но планы должны совпадать с возможностями наших партнеров", — подчеркнул Зеленский.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Владимир Зеленский высказался о "заморозке войны". По его словам, позиция союзников и Украины в жтом вопросе остается неизменной.