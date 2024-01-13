Россия сконцентрировалась на одной важной задаче: Маляр рассказала, что сейчас происходит на фронте

Враг стал экономить снаряды и людей

Бои на востоке не утихают, враг продолжает наступать в таком же темпе, как осенью, а ВСУ отбивают одну атаку за другой. Цель врага — максимально истощить силы украинских воинов, чтобы продвинуться и захватить новые земли.

Об этом сообщила бывшая заместитель министра обороны Анна Маляр. Она подробно рассказала, что сейчас происходит на фронте и чего ожидать в ближайшее время.

Так, по словам Маляр, россияне быстро восстанавливаются после своих атак. Но людей все же приходится экономить. Количество обстрелов по всей линии фронта не снижается и в день может достигать тысячи раз, однако боеприпасов враг стал использовать меньше.

"Если считать соотношение использованных боеприпасов, то у них сохраняется преимущество в 6–8 раз. Иногда бывает и в 7–10 раз больше – зависит от дня, от погоды и ситуации", — говорит Анна Маляр.

На востоке россияне пользуются тактикой "вагнеровцев" — действуют малыми штурмовыми группами. Это позволяет им экономить личный состав. Но, чтобы уничтожить эту группу, ВСУ вынуждены потратить столько же снарядов, сколько и на большую группу.

Враг сейчас формирует новые соединения, тем самым готовясь к новому этапу агрессивных продвижения на фронте. По словам бывшей советница главы Минобороны, оккупанты хотят "дожать" Авдеевку и дойти до Купянска. Это важно для них не столько в военном плане, сколько в целях пропаганды и морального ободрения собственной армии.

"Их цель сейчас – максимально нас истощить. Чтобы мы не могли создать запасы боеприпасов, не могли подготовить технику и морально сломались. Они действуют так, чтобы мы не успевали восстанавливаться", — говорит Анна Маляр.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что зимнее наступление РФ провалилось. За несколько месяцев им так и не удалось добиться серьезных успехов на фронте в Украине, однако враг может восстановить свои силы.