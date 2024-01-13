Переломить ситуацию в 2024 году не выйдет: историк рассказал, что нужно Украине, чтобы победить Россию

Украине необходимы две вещи

Российское вторжение в Украину скорее всего не закончится в 2024 году, а потому надо быть готовыми к проведению системных реформ, чтобы в 2025 переломить ситуацию.

Как рассказал львовский историк, преподаватель и публицист Ярослав Грицак во время лекции по причинам войны и ее перспективам в Австрийской академии наук, он не видит вероятности того, что война закончится в течение нескольких месяцев или даже года. Его слова приводит Kurier.

"Нужно готовиться к длительной войне и радоваться, если она закончится быстрее. Но не наоборот — надеяться на быстрое окончание, а затем впадать в депрессию, если этого не произойдет", — сказал он.

Грицак отмечает, ситуация в 2024 году скорее всего будет такой же, как и в 2023 году. Но при этом, он добавляет, что если Украина проведет структурные реформы, а Запад не прекратит оказывать помощь, то существенные изменения можно ожидать в 2025 году.

Историк подчеркивает, что ситуация на фронте является войной на истощение, как это было в Первую мировую войну. При этом он отмечает, что у России больше ресурсов, а потому Украина не сможет выстоять самостоятельно. В то же время Грицак говорит, что если Запад не откажется от поддержки, то у Москвы в этом противостоянии нет никаких шансов.

Кроме того, Грицак весьма критично высказался в сторону украинского президента Владимира Зеленского. По его словам, если в начале вторжения тот действовал как художник и смог достучаться до украинцев и союзников, то сейчас пора проводить системные реформы, на которые ни он, ни его команда не способны.

Вместе с тем историк отметил, что профессионалы в команде Зеленского все же есть, в частности он положительно отозвался о министре обороны Рустеме Умерове.

Как сообщалось ранее, в НАТО тем временем прогнозируют, что война России против Украины продлится еще долго и даже в 2025 году она не закончится.