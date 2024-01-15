Ситуация на фронте обострилась: россияне значительно активизировались в одном из направлений (карта)

Украинские военные отразили все атаки врага

За прошедшие сутки на линии фронта возросло количество боев. Если в субботу, 13 января, их было 61, то уже в воскресенье, 14 января, произошло 94 боевых столкновения.

Активнее всего враг атаковал на Марьинском, Лиманском и Авдеевском направлениях. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в понедельник, 15 января.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отбили 3 атаки противника в районах Синьковки и Петропавловки Харьковской области. На Лиманском направлении нашими защитниками отражены 14 атак врага возле Макеевки, Белогоровки Луганской области и Верхнекаменского Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 5 атак оккупантов вблизи Клищиевки и Андреевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 11 атак врага в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 14 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники продолжают сдерживать врага недалеко от Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отбито 16 атак.

На Запорожском направлении украинские защитники отбили 10 атак врага возле Красного, западнее Вербового и Роботиного Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, оккупанты не оставляют попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 7 безуспешных штурмовых действий на позиции украинских защитников.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, насколько критична ситуация на Авдеевском направлении и действительно ли оккупация Авдеевки может изменить ход боевых действий на Восточном направлении.