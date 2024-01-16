Всі говорять про FPV-дрони: що це таке та навіщо вони потрібні на фронті

Вартість FPV-дрона порівняно невелика, а цілі вони знищують вельми коштовні

Українська армія потребує дронів. Серед них виділяються FPV-дрони. Технологія, що донедавна була цивільною, наразі служить обороні країни. Зібрати дрон у допомогу українській армії може будь-хто — запустили навіть спеціальний навчальний курс зі збірки безпілотників.

FPV розшифровується як "first-person view" — вид від першої особи, і це означає, що оператор можете бачити те, що бачить дрон, в режимі реального часу завдяки вбудованій відеокамері. Це означає, що можна керувати дроном з висоти пташиного польоту, що дає можливість знайти ворога. І навіть знищити — для цього до FPV-дрона кріплять боєприпас. В залежності від вантажопідйомності дрона він може нести різний вид боєприпасу.

Порівняно недорогі FPV безпілотники за кілька сотень доларів можуть знищувати техніку, що вартує сотні тисяч доларів. Серед таких, зокрема, ТОС-1А "Солнцепьок" або ж ЗРК С-350 "Витязь", який знищили в грудні. Його вартість 135 млн доларів.

В залежності від типу та потужності дрон може залітати на 3-10 км від оператора та нести бойову частину вагою до 4 кг. Дрони можуть скидати боєприпас, або атакувати ворога як камікадзе. Пілот FPV-дрона "Дарвін" розповідає свої враження від керування дроном: "В тебе повний контроль над дроном, ти можеш робити що хочеш — крутитись, перевертатись (ред. — демонструє різні фігури перевертання). Якщо людина гарно володіє дроном, вона може залітати в люки танка, в бліндажі ворога, наздогнати техніку і вразити рухому ціль, що маневрує, вразити ту техніку, яка ховається у кущах. FPV-дрони дістають цілі, які раніше не вражалися чи складно вражалися".

Головна проблема FPV-дронів — боротьба з РЕБ ворога. Гарна антена на дрон може коштувати від 200 до 12000 доларів. Як Україна, так і Росія нарощують виробництво таких дронів, адже їхнє використання для знищення техніки обходиться дешевше, аніж звичні обстріли. За даними міністра стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна за грудень в Україні виготовили 50 тисяч FPV-дронів. Окупанти виробляють вшестеро більше, тож галузь виробництва безпілотників в Україні маж кадровий голод — один інженер може зібрати близько 50 безпілотників на місяць.

Раніше "Телеграф" рощповідав, що для FPV-дронів в Україні розробили новий бронебійний боєприпас. Він може повністю знищити легкоброньовану техніку.