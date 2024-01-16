Все говорят о FPV-дронах: что это такое и зачем они нужны на фронте

Стоимость FPV-дрона сравнительно невелика, а цели они уничтожают весьма ценные

Украинская армия нуждается в дронах. Среди них выделяются FPV-дроны. Технология, которая недавно была гражданской, сейчас служит обороне страны. Собрать дрон в помощь украинской армии может любой — запустили даже специальный учебный курс по сбору беспилотников.

FPV расшифровывается как "first-person view" – вид от первого лица, и это означает, что оператор можете видеть то, что видит дрон, в режиме реального времени благодаря встроенной видеокамере. Это означает, что можно управлять дроном с высоты птичьего полета, что позволяет найти врага. И даже уничтожить — для этого к FPV-дрону укрепляют боеприпас. В зависимости от грузоподъемности дрона он может нести разный вид боеприпаса.

Сравнительно недорогие FPV беспилотники за несколько сотен долларов могут уничтожать стоящую сотни тысяч долларов технику. Среди таких, в частности, уничтожили в декабре ТОС-1А "Солнцепек" или ЗРК С-350 "Витязь". Его стоимость 135 млн долларов.

В зависимости от типа и мощности дрон может залетать на 3-10 км от оператора и нести боевую часть весом до 4 кг. Дроны могут сбрасывать боеприпас или атаковать врага как камикадзе. Пилот FPV-дрона "Дарвин" рассказывает свои впечатления от управления дроном: "У тебя полный контроль над дроном, ты можешь делать что хочешь — крутиться, переворачиваться (ред. — демонстрирует разные фигуры переворачивания). Если человек хорошо владеет дроном, он может залетать в люки танка, в блиндаже врага, догнать технику и поразить движущуюся маневрирующую цель, поразить ту технику, которая прячется в кустах. FPV-дроны достают цели, которые раньше не поражались или сложно поражались".

Главная проблема FPV-дронов – борьба с РЭБ врага. Хорошая антенна на дрон может стоить от 200 до 12000 долларов. Как Украина, так и Россия наращивают производство таких дронов, ведь их использование для уничтожения техники обходится дешевле, чем привычные обстрелы. По данным министра стратегических отраслей промышленности Александра Камышина за декабрь в Украине изготовили 50 тысяч FPV-дронов. Оккупанты производят в шесть раз больше, поэтому отрасль производства беспилотников в Украине имеет кадровый голод — один инженер может собрать около 50 беспилотников в месяц.

Ранее "Телеграф" рассказал, что для FPV-дронов в Украине разработали новый бронебойный боеприпас. Он может полностью уничтожить легкобронированную технику.