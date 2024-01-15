Українська розвідка назвала головні цілі РФ на 2024 рік

Влада Росії може провести чергову хвилю мобілізації в 2024 році

Цілей, які ставив російський диктатор Володимир Путін з початку так званої "спеціальної військової операції", не досягнуто. Тому одне з головних стратегічних завдань, яке залишається у Москви, – це вихід на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький. Таку інформацію він озвучив в інтерв’ю РБК-Україна

Друге, що вони зараз робитимуть (і це ми вже бачимо за тими документами, які є в нашому розпорядженні) – це утримання захоплених територій, які зараз знаходяться під тимчасовою окупацією: Херсонська, Запорізька та частина Харківської області. Ще однією з пріоритетних цілей вони для себе визначили знищення нашої системи ППО, нашої авіації, наших об’єктів оборонно-промислового комплексу, щоби не допустити нарощування нашого виробництва та посилення можливостей Збройних сил. ”, — розповів представник української розвідки.

Скибицький також вважає, що влада Росії може провести чергову хвилю мобілізації у 2024 році. Він зазначив, що всі умови для цього вони створили, в тому числі і на законодавчому рівні. "Облік військовозобов’язаних є. Плани щодо формування та відновлення, наприклад, Ленінградського та Московського військових округів теж є. І все це впливатиме на мобілізаційні потреби їх збройних сил", — зазначив він.

У ГУР зазначили, що зараз вся мобілізація здебільшого йде на поповнення втрат, які росіяни зазнають в Україні. "Щоб створити потужний стратегічний резерв, їм справді необхідна мобілізація – це однозначно. Чи наважиться Путін це зробити? До виборів навряд чи. А далі – дивитися. Зараз ще рано про це говорити. Але всі умови для проведення мобілізації у будь-який час у Росії створено", — додав Скибицький.

Раніше Телеграф писав, якими можуть бути нові ракетні атаки росіян на думку ГУР.