Украинская разведка назвала главные цели РФ на 2024

Власти России могут провести очередную волну мобилизации в 2024 году

Цели, которые ставил российский диктатор Владимир Путин с начала так называемой "специальной военной операции", не достигнуты. Поэтому одна из главных стратегических задач, которая остается у Москвы – это выход на административные границы Луганской и Донецкой областей.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий. Такую информацию он озвучил в интервью РБК-Украина

"Второе, что они сейчас будут делать (и это мы уже видим по тем документам, которые есть в нашем распоряжении) – это удержание захваченных территорий, которые сейчас находятся под временной оккупацией: Херсонская, Запорожская и часть Харьковской области. Еще одной из приоритетных целей они для себя определили уничтожение нашей системы ПВО, нашей авиации, наших объектов оборонно-промышленного комплекса, чтобы не допустить наращивания нашего производства и усиления возможностей Вооруженных сил.", — рассказал представитель украинской разведки.

Скибицкий также считает, что власти России могут провести очередную волну мобилизации в 2024 году. Он отметил, что все условия для этого у них созданы, в том числе и на законодательном уровне. "Учет военнообязанных есть. Планы по формированию и восстановлению, например, Ленинградского и Московского военных округов тоже есть. И все это будет влиять на мобилизационные потребности их вооруженных сил", — отметил он.

В ГУР отметили, что сейчас вся мобилизация в большинстве своем идет на пополнение потерь, которые россияне несут в Украине. "Чтобы создать мощный стратегический резерв, им действительно необходима мобилизация – это однозначно. Решится ли Путин это сделать? До выборов вряд ли. А дальше – будем смотреть. Сейчас еще рано об этом говорить. Но все условия для проведения мобилизации в любое время у России созданы", — добавил Скибицкий.

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