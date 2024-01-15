У ЗСУ зробили жирний натяк з приводу збиття літаків над Азовським морем

Знищення російських літаків немає у щодобовому зведенні російських втрат від Генштабу ЗСУ

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук натякнув на знищення двох російських літаків — А-50 та Іл-22, над Азовським морем увечері 14 січня. Це сталося у річницю удару росіян по житловій багатоповерхівці у Дніпрі й Олещук згадав це звірство росіян у своїй публікації.

"Це вам за Дніпро! Горіть у пеклі, нелюди! PS Поки без деталей" — написав Олещук у своєму Telegram-каналі.

На початку повідомлення він поставив емодзі літака. Таким чином командувач Повітряних сил ЗСУ побічно міг підтвердити інформацію про атаку на російські літаки.

Варто зазначити, що на момент публікації цієї новини, в Україні поки що офіційно не підтверджували збиття над Азовським морем двох російських літаків. Крім того, у зведенні російських втрат Генштабу ЗСУ літаки за минулу добу не значаться.

Нагадаємо, пізно ввечері 14 січня з’явилася інформація, що Збройні сили України збили над Азовським морем два російські літаки. Причому це не просто літаки, а дуже важливі для росіян одиниці – літак радіолокаційного виявлення А-50 і літак Іл-22; швидше за все, йдеться про літаючий командний пункт Іл-22М ПЗПК. А-50 — літак далекого радіолокаційного виявлення та управління, це в буквальному сенсі "очі" російських терористів, оскільки він веде розвідку, дає вказівки російським винищувачам і наводить ракети. Іл-22М – повітряний захищений пункт керування, а також літак радіотехнічної розвідки. Обидва літаки станом на 2024 рік не виробляються.

Варто зазначити, що рівно рік тому цього дня росіяни ракетою вдарили багатоповерхівкою в Дніпрі. Того чорного дня загинуло 46 мешканців цього будинку, ще десятки постраждали.

Як повідомляв "Телеграф", один із російських літаків, ймовірно збитих над Азовським морем увечері 14 січня, міг бути помилково вражений російською системою ППО. Як зазначається, протиповітряна оборона могла захищати Керченський міст.