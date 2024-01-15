Не тільки військові об'єкти: у ГУР розповіли, якими можуть бути нові ракетні атаки росіян

Ворог активно слідкує за об'єктами енергетики

Наразі російські окупанти намагаються завдавати ракетних ударів не по об'єктах енергетичної інфраструктури України, як це було минулої зими. Зараз головними цілями ворога є об'єкти нашого оборонно-промислового комплексу.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький. Водночас він підкреслив, що загроза для енергосистеми зберігається.

"На сьогодні основні зусилля Російської Федерації зосереджені на знищенні наших інфраструктурних об'єктів. Це насамперед об'єкти нашого оборонно-промислового комплексу, штаби, системи управління та окремі підрозділи, які розміщуються на лінії фронту", — сказав Скібіцький.

За його словами, ті цілі, які ставить перед собою країна-агресор, вона не досягає. Представник ГУР зазначив, що та зброя, яка використовується Росією, зокрема ракети "Кинджал", є дуже неточними. Скібіцький підкреслив, що, на жаль, від них страждає здебільшого саме цивільне населення.

Водночас він наголосив, що те, що росіяни не завдають ударів по енергооб'єктах, зовсім не означає, що вони не слідкують за станом нашої енергетики. Представник ГУР додав, що ворог продовжує регулярно здійснювати космічну зйомку наших енергетичних об'єктів для того, щоб за можливості і якщо це буде їм необхідно, завдавати ударів.

"Воєнна розвідка чітко знає, що вони провели аналіз для завдання ударів по наших енергетичних об'єктах у 2022-2023 році. Росіяни визначили найбільш критичні об'єкти, які можуть бути уражені саме ракетним озброєнням, а також безпілотними літальними апаратами", — розповів Скібіцький.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що під час ракетної атаки російських терористів 13 січня українські сили протиповітряної оборони вивели з ладу понад 20 запущених росіянами ракет за допомогою засобів радіоелектронної боротьби. Якщо це дійсно так, ця подія може стати переломом українських можливостей у сфері РЕБ.