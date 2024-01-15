Не только военные объекты: в ГУР рассказали, какими могут быть новые ракетные атаки россиян

Враг активно следит за объектами энергетики

Сейчас российские оккупанты пытаются наносить ракетные удары не по объектам энергетической инфраструктуры Украины, как это было прошлой зимой. Главными целями противника являются объекты нашего оборонно-промышленного комплекса.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий. В то же время он подчеркнул, что угроза для энергосистемы сохраняется.

"На сегодняшний день основные усилия Российской Федерации сосредоточены на уничтожении наших инфраструктурных объектов. Это, прежде всего, объекты нашего оборонно-промышленного комплекса, штабы, системы управления и отдельные подразделения, которые размещаются на линии фронта", — сказал Скибицкий.

По его словам, цели, которые ставит перед собой страна-агрессор, она не достигает. Представитель ГУР отметил, что оружие, которое используется Россией, в частности ракеты "Кинжал", очень неточны. Скибицкий подчеркнул, что, к сожалению, от них страдает в основном именно гражданское население.

В то же время он подчеркнул, что то, что россияне не наносят удары по энергообъектам, вовсе не означает, что они не следят за состоянием нашей энергетики. Представитель ГУР добавил, что враг продолжает регулярно осуществлять космическую съемку наших энергетических объектов для того, чтобы по возможности и, если это будет им необходимо, наносить удары.

"Военная разведка четко знает, что они провели анализ для нанесения ударов по нашим энергетическим объектам в 2022-2023 году. Россияне определили наиболее критические объекты, которые могут быть поражены именно ракетным вооружением, а также беспилотными летательными аппаратами", — рассказал Скибицкий.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что во время ракетной атаки российских террористов 13 января украинские силы противовоздушной обороны вывели из строя более 20 запущенных россиянами ракет с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Если это действительно так, это событие может оказаться переломом украинских возможностей в сфере РЭБ.