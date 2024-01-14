Годовщина со дня удара по многоэтажке в Днепре: стало известно, кто отдал приказ запустить ракету по мирному городу

Каждого причастного найдут

Прошел ровно год со дня страшного ракетного удара по жилой многоэтажке в Днепре. Оккупанты унесли жизни 40 взрослых и 6 детей.

Подозрение за совершение военного преступления объявлено командиру 52-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка ВС РФ. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, добавляя, что установит личности всех оккупантов, отдающих преступные приказы.

"14 января — годовщина ракетного удара по жилому многоэтажному дому в Днепре. Тогда Россия прибегла к очередному — и одному из самых больших по человеческим жертвам — акту агрессии против мирного населения за время полномасштабного вторжения в Украину", — говорится в сообщении.

Пресс-служба Офиса напомнила, что ужасная трагедия произошла выходными, тогда ракета попала в девятиэтажку. В результате погибли 46 человек, среди них 6 – дети. Еще 79 получили травмы.

"Мы найдем каждого, кто причастен к очередному акту воровства против мирных граждан", – заявил на месте трагедии Генпрокурор Андрей Костин.

Было констатировано, что государство-агрессор сознательно применяет неточное оружие по жилым кварталам, являющимся военным преступлением и по Женевским конвенциям, и по Римскому уставу МКС.

Обществу в кратчайшие сроки стало известно, кто отдал приказ нанести ракетный удар дальней авиацией по Днепру. За военное преступление объявлено подозрение командиру 52-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка ВС РФ.

Заместитель начальника Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офису Генпрокурора Тарас Семкив отметил, что за время расследования удара по Днепру проведен значительный объем следственных и процессуальных действий.

"Мы сделали 3D-модель разрушенного российской ракетой дома для документирования последствий удара, а также четкого понимания направления полета этой ракеты и порядка ее движения. Установили бортовой номер самолета Ту-22М3, который использовался для нанесения ракетно-бомбового удара. А также вся цепочка лиц, которые причастны к этому", – объяснил он.

Работа сосредоточена прежде всего на установлении российских командиров, отдающих преступные приказы.

"Один из них – командующий дальней авиацией воздушно-космических сил ВС РФ по состоянию на январь 2023 года. Сейчас ему также подготовлено сообщение о подозрении", — добавили в Офисе Генпрокурора.

Заметим, что на остановке даже через год после трагедии – детские игрушки и флаги, которые принесли в память о погибших.

Ранее "Телеграф" писал, что в Днепре неизвестные уничтожили импровизированный мемориал памяти погибших от российского ракетного удара по жилому дому. Местные приносили туда цветы и игрушки.