Укр

Годовщина со дня удара по многоэтажке в Днепре: стало известно, кто отдал приказ запустить ракету по мирному городу

Автор
Юлия Крутякова Юлия Крутякова
Дата публикации
Читати українською
Автор
1261
Многоэтажка после того, как разобрали завалы Новость обновлена 14 января 2024, 12:26
Многоэтажка после того, как разобрали завалы. Фото Офис Генерального прокурора

Каждого причастного найдут

Прошел ровно год со дня страшного ракетного удара по жилой многоэтажке в Днепре. Оккупанты унесли жизни 40 взрослых и 6 детей.

Подозрение за совершение военного преступления объявлено командиру 52-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка ВС РФ. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, добавляя, что установит личности всех оккупантов, отдающих преступные приказы.

"14 января — годовщина ракетного удара по жилому многоэтажному дому в Днепре. Тогда Россия прибегла к очередному — и одному из самых больших по человеческим жертвам — акту агрессии против мирного населения за время полномасштабного вторжения в Украину", — говорится в сообщении.

Пресс-служба Офиса напомнила, что ужасная трагедия произошла выходными, тогда ракета попала в девятиэтажку. В результате погибли 46 человек, среди них 6 – дети. Еще 79 получили травмы.

"Мы найдем каждого, кто причастен к очередному акту воровства против мирных граждан", – заявил на месте трагедии Генпрокурор Андрей Костин.

Было констатировано, что государство-агрессор сознательно применяет неточное оружие по жилым кварталам, являющимся военным преступлением и по Женевским конвенциям, и по Римскому уставу МКС.

Обществу в кратчайшие сроки стало известно, кто отдал приказ нанести ракетный удар дальней авиацией по Днепру. За военное преступление объявлено подозрение командиру 52-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка ВС РФ.

Заместитель начальника Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офису Генпрокурора Тарас Семкив отметил, что за время расследования удара по Днепру проведен значительный объем следственных и процессуальных действий.

"Мы сделали 3D-модель разрушенного российской ракетой дома для документирования последствий удара, а также четкого понимания направления полета этой ракеты и порядка ее движения. Установили бортовой номер самолета Ту-22М3, который использовался для нанесения ракетно-бомбового удара. А также вся цепочка лиц, которые причастны к этому", – объяснил он.

Работа сосредоточена прежде всего на установлении российских командиров, отдающих преступные приказы.

"Один из них – командующий дальней авиацией воздушно-космических сил ВС РФ по состоянию на январь 2023 года. Сейчас ему также подготовлено сообщение о подозрении", — добавили в Офисе Генпрокурора.

Заметим, что на остановке даже через год после трагедии – детские игрушки и флаги, которые принесли в память о погибших.

Ранее "Телеграф" писал, что в Днепре неизвестные уничтожили импровизированный мемориал памяти погибших от российского ракетного удара по жилому дому. Местные приносили туда цветы и игрушки.

Теги:
#Днепр #Обстрел