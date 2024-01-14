Річниця з дня удару по багатоповерхівці у Дніпрі: стало відомо, хто віддав наказ запустити ракету по мирному місту

Кожного причетного знайдуть

Минув рівно з рік зі дня страшного ракетного удару по житловій багатоповерхівці у Дніпрі. Окупанти забрали життя 40 дорослих та 6 дітей.

Підозру за скоєння воєнного злочину оголошено командиру 52-го гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку ЗС РФ. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, додаючи, що встановить особи всіх окупантів, які віддають злочинні накази.

"14 січня – річниця ракетного удару по житловому багатоповерховому будинку у Дніпрі. Тоді Росія вдалася до чергового – і одного з найбільших за людськими жертвами – акту агресії проти мирного населення за час повномасштабного вторгнення в Україну", — йдеться у повідомленні.

Пресслужба Офісу нагадала, що жахлива трагедія сталася вихідними, тоді ракета влучила у дев’ятиповерхівку. Унаслідок чого загинуло 46 людей, серед них 6 – діти. Ще 79 отримали травми.

"Ми знайдемо кожного, хто причетний до чергового акту злодійства проти мирних громадян", – заявив на місці трагедії Генпрокурор Андрій Костін.

Було констатовано, що держава-агресор свідомо застосовує неточну зброю по житлових кварталах, що є воєнним злочином і за Женевськими конвенціями, і за Римським статутом МКС.

Суспільству у найкоротші строки стало відомом, хто віддав наказ завдати ракетного удару дальньою авіацією по Дніпру. За воєнний злочин оголошено підозру командиру 52-го гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку ЗС РФ.

Заступник начальника Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу Генпрокурора Тарас Семків зазначив, що за час розслідування удару по Дніпру проведено значний обсяг слідчих та процесуальних дій.

"Ми зробили 3D-модель зруйнованого російською ракетою будинку для документування наслідків удару, а також чіткого розуміння напряму польоту цієї ракети і порядку її руху. Встановили бортовий номер літака Ту-22М3, який використовувався для нанесення ракетно-бомбового удару. А також весь ланцюжок осіб, які причетні до цього", — пояснив він.

Роботу зосереджено насамперед на встановленні російських командирів, які віддають злочинні накази.

"Один з них – командувач дальньої авіації повітряно-космічних сил ЗС РФ станом на січень 2023 року. Наразі йому також підготовлено повідомлення про підозру", — додали в Офісі Генпрокурора.

Зауважимо, що на зупинці навпроти навіть через рік після трагедії – дитячі іграшки та прапори, які принесли в пам’ять про загиблих.

Раніше "Телеграф" писав, що у Дніпрі невідомі знищили імпровізований меморіал пам’яті загиблих від російського ракетного удару по житловому будинку. Місцеві приносили туди квіти та іграшки.