Идеальный ракетоносец: эксперты объяснили, зачем Украине французские Mirage-2000D

Украинские Су-24М должны иметь замену и лучшего варианта, чем Mirage-2000D, сейчас нет

Украина планирует получить от союзников не только истребители F-16, которые сейчас находятся в приоритете, но и штурмовики A-10 Thunderbolt II и французские самолеты Dassault Mirage-2000D. Последние нужны, поскольку это идеальная платформа для ракет SCALP-EG, которыми сейчас снабжают Украину французские союзники.

Об этом сообщил портал Defense Express. Эксперты напомнили, что этими самолетами командование Воздушных сил не прочь заменить советские Су-24М, которые сейчас составляют основу ракетоносной авиации Украины.

"Ударный Mirage-2000D является штатным носителем крылатых ракет SCALP-EG и другого управляемого авиационного вооружения. Соответственно, если речь пошла о том, что "не исключена" возможность усиления наших Су-24М самолетами Mirage-2000D, то очевидно речь идет о перспективном намерении в частности, увеличить количество носителей западных КР в составе авиации ВСУ", – сказано в статье портала.

Кроме того, отмечает издание, есть еще один важный нюанс. В свое время западным специалистам понадобилось несколько недель, чтобы адаптировать украинские Су-24М для французских ракет SCALP-EG и британских Storm Shadow. Немецкие военные, комментируя передачу Украине ракет Taurus KEPD, говорят, что на адаптацию Су-24М уйдет до половины года. То есть часть Су-24М придется "изъять" из боевых действий и отправить за границу на переоборудование. Именно здесь "Миражи" могут пригодиться.

"Воздушные Силы говорят именно о Mirage-2000D как специализированном ударном самолете, а не об абстрактном Mirage-2000 как носителе SCALP-EG", – добавляет издание.

При этом Украине есть смысл настаивать именно на передаче адаптированных под ракеты Mirage-2000D. Устаревшая французская модификация Mirage-2000C, слухи о возможной передаче которой появились в 2023 году, не отвечает украинским задачам, поскольку это перехватчики, а не ракетоносцы. То же касается самолетов Mirage-2000-5, 12 единиц которых все еще имеет Франция.

"И все эти приведенные нюансы лишь подчеркивают, почему в случае с усилением для наших Су-24М стоит настаивать именно на специализированном ракетоносном варианте Mirage-2000D, а не на любых других", — резюмирует портал.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в ВСУ отреагировали на задержку поставок самолетов F-16. Военные призывают украинцев не верить слухам.

Как сообщалось ранее, аналитики американского Института изучения войны (ISW) ранее сообщали, что первые F-16 могут быть переданы Украине до конца 2023 года. А потом в СМИ появлялась информация о том, что это произойдет в январе.