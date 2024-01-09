Самолеты и не только: в Раде сделали громкое заявление насчет производства оружия

"Мы считаем перспективными все без исключения номенклатуры ВВТ"

Украина усиленно наращивает производство собственного оружия. Цель — как можно скорее выйти на уровень максимального удовлетворения потребностей фронта продукцией собственного или совместно с партнерами производства, а также возродить некоторые оборонные способности, например, самолетостроение.

Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал председатель комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич. Он отметил, что сейчас нет каких-то отдельных перспективных направлений производства, а "Мы считаем перспективными все без исключения номенклатуры ВВТ".

"Для этого действуем системно по двум направлениям. Первый – это начало выпуска новых номенклатур продукции нашей "оборонки", из самых известных – беспилотники, артснаряды. Второе направление – реанимирование оборонных способностей, которые Украина имела в прошлом. Речь идет о танко-, ракето-, самолето- и кораблестроении.

По каждому из этих направлений в разы усилена поддержка государственных компаний ОПК, развитие частного сектора. Принят ряд других мер, в том числе упрощены все процедуры импорта необходимых комплектующих, финансирование долгосрочных контрактов и т.д", — сказал Завитневич.

В пример он привел некоторые успехи Украины, о которых уже можно говорить. Об остальных, отметил он, можно будет рассказать позже.

"Итак, в конце августа Украина успешно применила собственное дальнобойное оружие, поразив цель на расстоянии 700 км. Создано более 50 производителей боеприпасов для дронов разных видов – как государственных, так и частных – способных производить боеприпасы весом от 300 г до 10 килограмм. Втрое увеличено производство оружия и техники, в 42 раза – мин, втрое – артснарядов. Мы начали разработку снарядов 155 так называемого "натовского" калибра, планируется их массовое производство в 2024 году, но при условии отсутствия дефицита взрывчатых веществ – порохов, которые могут поставляться из стран НАТО. Соотношение частных компаний к государственным составляет 4 из 5, а доля частного производства приближается к той, которую обеспечивает государственный сектор", — сказал глава комитета.

Напомним, ранее "Телеграф" решил узнать, почему ситуация с дронами меняется не в пользу Украины и кто должен заняться преодолением проблемы. Об этом и не только мы пообщались с военнослужащим ВСУ и бывшим депутатом Верховной Рады VIII созыва Игорем Луценко.