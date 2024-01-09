Літаки і не тільки: у Раді зробили гучну заяву щодо виробництва зброї

"Ми вважаємо перспективними усі без винятку номенклатури ОВТ"

Україна посилено нарощує виробництво власної зброї. Ціль — якнайшвидше вийти на рівень максимального задоволення потреб фронту продукцією власного або спільно з партнерами виробництва, а також відродити деякі оборонні здібності, наприклад, літакобудування.

Про це в інтерв’ю "РБК-Україна" розповів голова комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич. Він зазначив, що зараз немає якихось окремих перспективних напрямів виробництва, а "Ми вважаємо перспективними усі без винятку номенклатури ОВТ".

"Для цього діємо системно за двома напрямами. Перший – це започаткування нових номенклатур продукції нашої "оборонки", з найбільш відомого – безпілотники, артснаряди. Другий напрямок – реанімування оборонних спроможностей, які Україна мала у минулому. Йдеться про танко-, ракето-, літако- і кораблебудування.

По кожному з цих напрямів у рази посилена підтримка державних підприємств ОПК, розвиток приватного сектору. Вжито низку інших заходів, зокрема спрощено усі процедури імпорту необхідних комплектуючих, фінансування довгострокових контрактів тощо", — сказав Завітневич.

За приклад, він навів деякі успіхи України, про які вже можна говорити. Про решту, зазначив він, можна буде розповісти пізніше.

"Отже, наприкінці серпня Україна успішно застосувала власну далекобійну зброю, уразивши ціль на відстані 700 км. Створено понад 50 виробників боєприпасів для дронів різних видів – як державних так і приватних – здатних виробляти боєприпаси вагою від 300 г до 10 кілограм. Втричі збільшено виробництво зброї і техніки, у 42 рази – мін, втричі – артснарядів. Ми почали розробку снарядів 155 так званого "натівського" калібру, планується їх масове виробництво в 2024 році, але за умови відсутності дефіциту вибухових речовин – порохів, які можуть постачатися з країн НАТО. Співвідношення приватних компаній до державних складає 4 з 5, а частка приватного виробництва наближається до тієї, яку забезпечує державний сектор", — сказав голова комітету.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" вирішив дізнатися, чому ситуація з дронами змінюється не на користь України і хто має зайнятися подолання проблеми. Про це і не лише ми поспілкувалися з військовослужбовцем ЗСУ та колишнім депутатом Верховної Ради VIII скликання Ігорем Луценком.