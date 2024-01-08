Потрібно більше захисту від дронів: Україна розгортає виробництво систем радіоелектронної боротьби

Ринок дронів за рік зріс в 100 разів, за таким же принципом будуть розвивати ринок РЕБ

На цьому етапі війни безпілотники стають одним з головних видів зброї в обох сторін. Тому Україна буде збільшувати виробництво систем захисту від ворожих БПЛА – зокрема, мова йде про засоби радіоелектронної боротьби та наземні безпілотні платформи.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі Національного телемарафону. Він визнав, що систем РЕБ зараз явно недостатньо для ефективного захисту від російських дронів.

Федоров підкреслив, що ринок безпілотників в Україні за рік виріс у сто разів, це рекордне зростання. За таким принципом будуть розвивати й ринок систем РЕБ.

"Зараз ми робимо все, щоб разом з Міністерством оборони, Генштабом відкрити ринок і запустити максимальну кількість гравців на цей ринок, щоб почалася конкуренція, бо нам потрібні тисячі станцій радіоелектронної боротьби, окопного РЕБ", – зазначив він.

За словами Федорова, нещодавно держава уклала перший контракт на велику кількість турелей для дистанційного керування кулеметами. Це тільки початок – надалі наземні БПЛА на дистанційному керуванні будуть мінувати, розміновувати, евакуювати поранених, підвозити боєприпаси й так далі.

Деталі Федоров розповідати відмовився – зазначивши, що не хоче підставляти виробників дронів під загрозу російських терактів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що морські дрони, які атакували Кримський міст, Sea Baby навчилися не тільки вибухати. Вони тепер можуть вести повноцінний морський бій з ворогом, але без пілота на борту.

Також в Україні розробили власний дешевий та дуже ефективний прилад для виявлення російських дронів. Першу партію детекторів вже передали на фронт Збройним силам України на напрямки, де це найбільше зараз потрібно: Авдіївка, Бахмут, Куп'янськ, Запоріжжя та Північ.