Спільне виробництво — пріоритет: Зеленський розповів, з ким Україна вже виготовляє зброю

Президент виступив на одному із найважливіших заходів Північної Європи у сфері безпеки та оборони

Україна вже зараз є і завжди буде одним із найбільш вагомих європейських донорів безпеки. Для цього країні потрібно налагодити виробництво озброєння.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на щорічній національній конференції Швеції "Суспільство та оборона". За його словами, Україна прагне, щоб і для власної безпеки, і для безпеки партнерів країна могла спиратися на найкращу зброю та техніку, які є у світі.

"Ми бачимо, що російські агресивні амбіції можуть зупинитися лише там, де є достатня сила, щоб їх зупинити. І ми забезпечимо таку силу лише разом, солідарно, лише працюючи одне з одним, щоб зміцнити одне одного", — зазначив глава держави.

Президент нагадав, що Україна вже почала спільну оборонну діяльність із Туреччиною, Румунією, Польщею, Великою Британією. Також, за його словами, країна має відповідні домовленості з Чехією, Сполученими Штатами та Німеччиною.

"І звичайно, наша пропозиція для вас – працювати разом, виробляти разом, зміцнюватись разом. Тому спільне виробництво зі Швецією для нас пріоритет. І я впевнений, що прийде такий день, коли ми з вами зможемо побачити відкриття в Україні першого спільного виробництва", — підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, речник Державного департаменту Метью Міллер заявив, що США не планують підтримувати військове фінансування України на рівні 2022-2023 років. Вони мають намір допомогти Україні розбудувати власну військово-промислову базу.