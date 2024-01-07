Совместное производство — приоритет: Зеленский рассказал, с кем Украина уже производит оружие

Президент выступил на одной из важнейших мер Северной Европы в сфере безопасности и обороны

Украина уже сейчас есть и всегда будет одним из наиболее значимых европейских доноров безопасности. Для этого стране нужно наладить производство вооружения.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, выступая на ежегодной национальной конференции Швеции "Общество и оборона". По его словам, Украина стремится, чтобы и для собственной безопасности, и для безопасности партнеров страна могла опираться на лучшее оружие и технику, которые есть в мире.

"Мы видим, что российские агрессивные амбиции могут остановиться только там, где есть достаточная сила, чтобы их остановить. И мы обеспечим такую силу только вместе, солидарно, работая друг с другом, чтобы укрепить друг друга", — отметил глава государства.

Президент напомнил, что Украина уже начала совместную оборонную деятельность с Турцией, Румынией, Польшей, Великобританией. Также, по его словам, у страны есть соответствующие договоренности с Чехией, Соединенными Штатами и Германией.

"И конечно, наше предложение для вас – работать вместе, производить вместе, укрепляться вместе. Поэтому совместное производство со Швецией для нас приоритет. И я уверен, что придет такой день, когда мы с вами сможем увидеть открытие в Украине первого совместного производства", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, представитель Государственного департамента Мэтью Миллер заявил, что США не планируют поддерживать военное финансирование Украины на уровне 2022-2023 годов. Они намерены помочь Украине построить собственную военно-промышленную базу.