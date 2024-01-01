Сотні тисяч снарядів та мільйони набоїв: чим Пакистан ще може допомогти Україні

ВПК Пакистану може забезпечити ЗСУ багатьма видами боєприпасів

Поки росіяни вихваляються прийнятим на озброєння 40 років тому керованим снарядом "Краснопіль", ЗСУ отримують сучасні боєприпаси з різних країн. Зокрема, йдеться про 125-мм танкові снаряди HE FS TK виробництва Пакистану.

Відповідне фото з’явилося у деяких Telegram-каналах. Треба сказати, що Пакистан має потужний військово-промисловий комплекс, здатний виробляти велику номенклатуру зброї, військової техніки та боєприпасів.

HE FS TK виробництва Пакистану

Так, у пакистанському місті Вах знаходяться одразу п’ять заводів, здатних виробляти боєприпаси до стрілецької зброї та артилерії. Наприклад, один із них, завод із виробництва артилерійських боєприпасів може випускати на рік до 110 тисяч снарядів для артилерії, 100 тис. пострілів для гранатометів, 400 тис. снарядів для зенітної артилерії та авіаційних гармат, 550 тис. хв.

Снаряди HE FS TK були випущені на заводі з виробництва танкових боєприпасівдля гармат калібру 105 та 125 мм. На іншому заводі випускають снаряди для гармат безвідкатних калібру 106 мм, гранати для РПГ-7, а потужності заводу дозволяють виробляти 220 тис. танкових снарядів, 10 тис. снарядів для безвідкатних гармат щорічно.

Також ВПК Пакистану може випускати до 120 тисяч снарядів до гармат і гаубиць калібрів 122, 130, 155 та 203 мм, а також 220 млн патронів калібру 7,62 та 9 мм. Відомо, що раніше Пакистан надсилав в Україну снаряди для РСЗВ "Град" калібру 122 мм, а також 155 мм снаряди.

Всі ці боєприпаси з Пакистану будуть дуже доречними ЗСУ, оскільки російські окупанти перекинули на передову свої новітні самохідні артилерійські установки "Коаліція-СВ".