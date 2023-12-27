Забрехалися і заплуталися в характеристиках: росіяни пригрозили ЗСУ супердальнобійною гарматою

Говорячи про три переваги своєї техніки, окупанти збрехали всі три рази

Російські окупанти все частіше використовують проти ЗСУ рідкісну і навіть досвідчену техніку. На фронтах навіть нібито з’явилася новітня САУ "Коаліція-СВ", на яку в РФ покладають особливі сподівання, як на здатну "перестріляти" артилерію ЗСУ.

Як стверджують російські пропагандисти, ця САУ вже нібито надійшла на передову і має виграти контрбатарейну боротьбу. Зробити це вона повинна буде за рахунок кращої скорострільності та дальності.

Згідно з даними, що розповсюджуються окупантами, "Коаліція-СВ" нібито здатна стріляти зі своєї 152 мм гаубиці на дальність до 70 км (з використанням активно-реактивного снаряда), а САУ НАТО навіть з активним снарядом — максимум на 40 км.

Приклад брехливої російської пропаганди

Окрім далекобійності, пропагандисти говорять про перевагу у скорострільності – до 16 пострілів за хвилину проти 12 у САУ НАТО. Це досягається завдяки автоматизації, що знижує кількість членів розрахунку.

Також говорять про високу купчастість – "Коаліція-СВ" може стріляти в режимі "шквал вогню", коли одразу кілька боєприпасів вражають одну мету. Кожен снаряд при цьому летить індивідуальною траєкторією.

Але як завжди російські окупанти збрехали за низкою показників:

активно-реактивний і високоточний снаряд НАТО M982 Excalibur може бути на відстань до 60 км і навіть трохи більше, а не 40, як стверджують пропагандисти, причому він високоточний, здатний потрапити в коло діаметром не більше 5 метрів, чого про російські снаряди сказати не можна, як і про їхню реальну дальність. Такі снаряди НАТО, до речі, є на озброєнні ЗСУ ;

заявлену розпропагандою скорострільність "Коаліції-СВ" у 16 пострілів не підтверджує навіть генеральний директор "Ростеху" Сергій Чемезов, який стверджує, що це "понад 10 пострілів за хвилину", тобто може бути як 16, так і 11 або 12;

але головне: офіційно держвипробування "Коаліції" завершилися лише у жовтні 2023 року, тобто їхнє серійне виробництво тільки розгортається і їхня загальна кількість у Росії обчислюється буквально одиницями, у кращому випадку до 10 штук.

При цьому "Коаліцію-СВ" може очікувати доля іншої розпіареної зброї окупантів – колісної вогнеметної системи "ТОСочка", реальна ефективність якої виявилася значно нижчою за очікувану.