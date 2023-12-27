Заврались и запутались в характеристиках: россияне пригрозили ВСУ супердальнобойной пушкой

Говоря о трех преимуществах своей техники оккупанты соврали все три раза

Российские оккупанты все чаще используют против ВСУ редкую и даже опытную технику. На фронтах даже якобы появилась новейшая САУ "Коалиция-СВ", на которую в РФ возлагают особые надежды, как на способную "перестрелять" артиллерию ВСУ.

Как утверждают российские пропагандисты, данная САУ уже якобы поступила на передовую и должна выиграть контрбатарейную борьбу. Сделать это она должна будет за счет лучшей скорострельности и дальности.

Согласно распространяемым оккупантами данным, "Коалиция-СВ" якобы способна стрелять из своей 152 мм гаубицы на дальность до 70 км (с использованием активно-реактивного снаряда), а САУ НАТО даже с активным снарядом – максимум на 40 км.

Пример лживой российской пропаганды

Кроме дальнобойности пропагандисты говорят о преимуществе в скорострельности – до 16 выстрелов в минуту против 12 у САУ НАТО. Это достигается благодаря автоматизации, что снижает число членов расчета.

Также говорят о высокой кучности – "Коалиция-СВ" может стрелять в режиме "шквал огня", когда сразу несколько боеприпасов поражают одну цель. Каждый снаряд при этом летит по индивидуальной траектории.

Но как всегда российские оккупанты солгали по целому ряду показателей:

активно-реактивный и высокоточный снаряд НАТО M982 Excalibur может бить на расстояние до 60 км и даже чуть более, а не 40, как утверждают пропагандисты, причем он высокоточный, способный попасть в круг диаметром не более 5 метров, чего про российские снаряды сказать нельзя, как и про их реальную дальность. Такие снаряды НАТО кстати есть на вооружении ВСУ;

заявленную роспропагандой скорострельность "Коалиции-СВ" в 16 выстрелов не подтверждает даже генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов, утверждающий, что это "более 10 выстрелов в минуту", то есть может быть, как 16, так и 11 или 12;

но главное: официально госиспытания "Коалиции" завершились только в октябре 2023 года, то есть их серийное производство только разворачивается и их общее число в России исчисляется буквально единицами, в лучшем случае до 10 штук.

При этом "Коалицию-СВ" может ожидать судьба другого распиаренного оружия оккупантов – колесной огнеметной системы "ТОСочка", реальная эффективность которой оказалась куда ниже ожидаемой.