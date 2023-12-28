Керований снаряд "Краснопіль" — чи зможе цей боєприпас ворога перемогти бронетехніку ЗСУ

Снаряди, виробництво яких нарощують окупанти, мають важливу особливість

Російська пропаганда продовжує шукати "чудо-зброю", здатну перемогти ЗСУ. Нещодавно на цю роль із величезною помпою та супутньою брехнею призначили 152 мм САУ "Коаліція-СВ", нібито здатну знищити артилерію ЗСУ. І допомагатимуть у цьому їй керовані снаряди "Краснопіль".

Проте в одному з Telegram-каналів пояснили, чому ці снаряди не допоможуть окупантам. І справа не лише в невеликій прицільній дальності (всього 25 км) при заявленій максимальній дальності "Коаліції" 70 км. Просто сам снаряд конструктивно поганий.

Ще в момент свого створення в 1987 році тоді ще радянські розробники припустилися помилки — у "Краснополя" всю передню частину займає апаратурний відсік з головкою самонаведення (ГСН), автопілотом, приводами кермів, блоком живлення і гіроскопом. Простими словами, вся електроніка розміщена перед бойовою частиною.

Тобто, боєголовка снаряда та вибухівка змушена спочатку пробивати свою електроніку, що значно знижує силу вибуху. Сам же снаряд де-факто стає не бронебійним, а осколково-фугасним, у якому роль уламків грають шматки знищеної під час вибуху апаратури.

У американського керованого снаряда M712 Copperhead виробництва 1981 року в носовій частині розміщена лише ГСН, вся електроніка — у хвості, де також згруповані блоки кермів.

"Що виходить у результаті? У США — ефективний кумулятивно-фугасний снаряд, здатний пробити з урахуванням підльоту зверху броню будь-якого танка і ще "додати" фугасним ефектом. У результаті з великою ймовірністю безповоротна втрата. У СРСР — "Краснопіль" є осколково-фугасним боєприпасом без можливості пробити броню. Звийчайно ж "Краснопіль" здатний проломити броню легких машин типу БМП, БТР, ефективно вражати слабо захищені САУ. А ось з танками не дуже", — резюмує автор Telegram-каналу.

При цьому, щоб зробити "Краснопіль" ефективнішим, на нього потрібно встановити кумулятивну бойову частину. Це можна зробити тільки ззаду, тобто знову пробивати відсік апаратури, що знижує потужність вибуху. Для кращого ефекту снаряд необхідно переробити, поставивши електроніку в задній частині боєприпасу, як це зроблено на Copperhead.

Втім, вибух навіть такої БЧ (при частці удачі) призводить до виведення танка з ладу за показниками вогневої потужності або рухливості, руйнування прицілів, ходової та іншого, але все ж таки не до повного знищення танка.

Загалом же брак артилерії змушує росіян підтягувати до передової навіть досвідчені зразки, кількість яких обчислюється одиницями.