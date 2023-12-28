Управляемый снаряд "Краснополь" — может ли этот боеприпас врага победить бронетехнику ВСУ

Снаряды производство которых наращивают оккупанты имеют важную особенность

Российская пропаганда продолжает искать "чудо-оружие", способное победить ВСУ. Недавно на эту роль с огромной помпой и сопутствующей ложью назначили 152 мм САУ "Коалиция-СВ", якобы способную уничтожить артиллерию ВСУ. И помогать в этом ей будут управляемые снаряды "Краснополь".

Однако в одном из Telegram-каналов объяснили, почему эти снаряды не помогут оккупантам. И дело не только в небольшой прицельной дальности (всего 25 км) при заявлянной максимальной дальности "Коалиции" в 70 км. Просто сам снаряд конструктивно плох.

Еще в момент своего создания в 1987-м году тогда еще советские разработчики допустили ошибку — у "Краснополя" всю переднюю часть занимает аппаратурный отсек с головкой самонаведения (ГСН), автопилотом, приводами рулей, блоком питания и гироскопом. Простыми словами, вся электроника размещена перед боевой частью.

То есть, боеголовка снаряда и взрывчатка вынуждена сперва пробивать свою электронику, что значительно снижает силу взрыва. Сам же снаряд де-факто становится не бронебойным, а осколочно-фугасным, в котором роль осколков играют куски уничтоженной при взрыве аппаратуры.

У американского управляемого снаряда M712 Copperhead производства 1981 года в носовой части размещена только ГСН, вся электроника — в хвосте, где также сгруппированы и блоки рулей.

"Что получается в итоге? У США — эффективный кумулятивно-фугасный снаряд, способный пробить с учетом подлета сверху броню любого танка и еще "добавить" фугасным эффектом. В итоге с большой вероятностью безвозвратная потеря. У СССР — "Краснополь" представляет собой осколочно-фугасный снаряд без возможности пробития брони. Естественно, "Краснополь" способен проломить броню легких машин типа БМП, БТР, эффективно поражать слабо защищенные САУ. А вот с танками не очень", — резюмирует автор Telegram-канала.

При этом, чтобы сделать "Краснополь" более эффективным, на него нужно установить кумулятивную боевую часть. Это можно сделать только сзади, то есть, снова пробивать отсек аппаратуры, что снижает мощь взрыва. Для лучшего эффекта снаряд нужно переделать, поставив электронику в задней части боеприпаса, как это сделано на Copperhead.

Впрочем, взрыв даже такой БЧ (при доле удачи) приводит к выводу танка из строя по показателям огневой мощи или подвижности, разрушению прицелов, ходовой и прочего, но все же не к полному уничтожению танка.

В целом же нехватка артиллерии заставляет россиян подтягивать к передовой даже опытные образцы, число которых исчисляется единицами.