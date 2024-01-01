Сотни тысяч снарядов и миллионы патронов: чем Пакистан еще может помочь Украине

ВПК Пакистана может обеспечить ВСУ многими видами боеприпасов

Пока россияне хвастаются принятым на вооружение 40 лет назад управляемым снарядом "Краснополь", ВСУ получают современные боеприпасы из самых разных стран. В частности, речь идет о 125-мм танковых снарядах HE FS TK производства Пакистана.

Соответствующее фото появились в некоторых Telegram-каналах. Надо сказать, что Пакистан обладает мощным военно-промышленным комплексом, способным производить большую номенклатуру оружия, военной техники и боеприпасов.

HE FS TK производства Пакистана

Так, в пакистанском городе Вах находятся сразу пять заводов, способных производить боеприпасы к стрелковому оружию и артиллерии. К примеру, один из них, завод по производству артиллерийских боеприпасов может выпускать в год до 110 тысяч снарядов для артиллерии, 100 тыс. выстрелов для гранатометов, 400 тыс. снарядов для зенитной артиллерии и авиационных пушек, 550 тыс. мин.

Снаряды же HE FS TK были выпущены на заводе по производству танковых боеприпасов для пушек калибра 105 и 125 мм. На другом заводе выпускают снаряды для безоткатных орудий калибра 106 мм, гранаты для РПГ-7, а мощности завода позволяют производить 220 тыс. танковых снарядов, 10 тыс. снарядов для безоткатных орудий ежегодно.

Также ВПК Пакистана может выпускать до 120 тысяч снарядов к пушкам и гаубицам калибров 122, 130, 155 и 203 мм, а также 220 млн патронов калибра 7,62 и 9 мм. Известно, что ранее Пакистан отправлял в Украину снаряды для РСЗО "Град" калибра 122 мм, а также 155 мм снаряды.

Все эти боеприпасы из Пакистана будут очень кстати ВСУ, поскольку российские оккупанты перебросили на передовую свои новейшие самоходные артиллерийские установки "Коалиция-СВ".